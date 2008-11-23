Belediye burslarına 'aktarmalı çözüm'

Belediyeler yükseköğretim öğrencilerine bursları Milli Eğitim Bakanlığı aracılığı ile verecek.



Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, “Belediyeler burs verecekleri insanların listesini bize verecek. Parayı da bize aktaracak. Biz de oradan dağıtacağız. Bursların iptali söz konusu değil. Anayasa Mahkemesi, gençlerimize kötülük yapmaz” dedi.



Anayasa Mahkemesi, CHP’nin başvurusu üzerine belediyelerin yükseköğrenim öğrencilerine doğrudan burs ve kredi vermesini imkân sağlayan düzenlemeyi iptal etti. Birçok belediye başkanı ise iptale tepki göstermişti.



Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in açılışlar yapmak için Konya’daydı. Konya’daki ilk durağı, Karatay Belediyesi tarafından yaptırılan Kurtuluş İlköğretim Okulu’nun ek binasının açılışı oldu.



Üniversite müjdesi



Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, burada yaptığı konuşmada Konya’da, Konya Ticaret Odası tarafından temeli atılan Karatay Üniversitesi ile Konya’daki üniversite sayısının ikiye yükseleceğini anımsatarak, Rektörü tutuklanan Selçuk Üniversitesi için “Selçuk Üniversitesi, şişmiş ve yönetimi zorlaşmıştır. İki üniversite haline getirmek için kolları sıvadık. Konya’da ikinci devlet üniversitesi de kurulmuş olacak” dedi. Açılış töreni sırasında mont giymemiş, bazı öğrenciler, soğuktan titreyerek etkinliğe katıldı. Bunun üzerine Çelik, öğrencilerin sınıflara sokulmasını istedi.



Çelik, gazetecilerin, “Anayasa Mahkemesi’nin belediyelerin öğrencilere burs verme yetkisini iptal etmesi kararını nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna da “Belediyelerimiz burs vermek istedikleri öğrencilerin listesini bize gönderecek, parayı bize aktaracak, bursları biz dağıtacağız. Bursların iptali söz konusu değil. Anayasa Mahkemesi çocuklarımıza kötülük yapmaz” yanıtını verdi. Çelik, CHP’nin dava açmasına ilişkin soru üzerine de, “CHP’nin işi bu. CHP, bugüne kadar hayırlı iş yapmadı” dedi.



Yurtkur'a bağış



MEB kaynakları da Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeli kararı açıklandıktan sonra ancak belediye bursları için yeni bir formül bulunabileceğini belirterek, “Fakat, gerekçeli kararda ‘burslar ancak tek elden verilebilir’ denilirse, belediyeler MEB’e bağlı ve burslardan sorumlu YURTKUR’a ‘şartlı bağışta’ bulunabilirler. Burs dağıtmak isteyen belediyeler, ‘100 ortaöğretim öğrencisine ya da 100 yükseköğretim öğrencisine burs verilmesi’ şartıyla YURTKUR’a para verebilir. YURTKUR’da bu parayı öğrencilere dağıtabilir” dedi

