Belediye binasının penceresinden kendisini atmak istedi

Tezcan SOLMAZ/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta eşiyle sorunları olduğu ileri sürülen S.Ö. (45) isimli kadın, çalıştığı Zonguldak Belediye binasının 4\'üncü katından kendisini atmak istedi. Belediye çalışanları tarafından ikna edilen S.Ö., hastaneye kaldırıldı.

Olay, kent merkezinde bulunan Zonguldak Belediye binasında meydana geldi. İddiaya göre, eşiyle boşanma aşamasında olan ve psikolojik sorunları bulunan S.Ö., çalıştığı belediye binasının 4\'üncü katından kendisini atmak istedi. S.Ö.\'yü pencerede gören belediye personeli, kadını ikna etmek için yanına gitti. İkna çalışmasının ardından pencereden inen S.Ö., odada bulunan dolaplara kafasını vurarak kendine zarar verdi. İhbarla olay yerine polis ve 112 Acil ekibi sevk edildi. Kafasından yaralanan S.Ö., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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