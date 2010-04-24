Belediye binasının kapısı açık kalınca...

T24 - Niğde'nin Ulukışla ilçesinde, dış kapısı açık unutulan belediye binasına giren hırsızlar matkapla deldikleri kasadan 320 lirayı çaldı.





Edinilen bilgiye göre, sabah belediyeye gelen çalışanlar, muhasebe servisindeki kasanın kapağının açık olduğunu görünce durumu polise bildirdi.





Polis, ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede, kasanın matkapla delinerek soyulduğunu tespit etti.





Belediye yetkilileri, hırsızların mesai saati bitiminde açık unutulan binanın dış kapısından girerek muhasebe servisindeki kasada bulunan 320 lirayı çaldığını, çeklere ise dokunulmadığını ifade etti.





Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

