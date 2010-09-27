-BELEDİYE BİNASINDA TÜRKÇE, KÜRTÇE, İNGİLİZCE TABELA DİYARBAKIR (A.A) - 27.09.2010 - Diyarbakır Sur ilçe Belediyesi, kurumdaki birimlerine Türkçe, Kürtçe ve İngilizce yazılı tabelaları astı. Sur Belediye Başkan Vekili Bedri Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye sınırları içerisindeki vatandaşların yüzde 72'sinin günlük yaşamlarında Kürtçe, yüzde 24'ünün de Türkçe konuştuğunun tespit edildiğini savundu. İnsanların kendini ifade etmesinin ve çevresini anlamasının temel sembolü olan dilin, kültürün oluşturucusu ve ileticisi olduğunu ifade eden Turan, şöyle dedi: ''Kültürel olan tüm unsurlar dil ile ifade edilir ve daha temelde dil vasıtası ile düşünülürler. Bu noktada dil ve kültür öğelerinin anlamlarını tek tek belirlemenin dışında, onları bir sisteme bağlayan açıklığa kavuşturan temel unsurdur. Globalleşen dünyada herkes kendini ana dilinde ifade etmesinin yanında uluslararası dilleri de kullanabilmelidir. Bu nedenle diller üzerindeki yasaklama ve kısıtlamalara son verilmelidir. Çok dilli demokratik belediyecilik anlayışı doğrultusunda bazı mesafeler alınmış olmasına rağmen yine de bölge halkına yönelik teknolojik ve kamusal alanlarda ciddi derecede veri ve bilgi eksikliği mevcuttur. Daha iyi anlaşılabilmesi için hizmetlerimizi mümkün olduğu kadar çok dilde sunmaya çalıştık. Bu çerçevede belediyemizde başkanlık makamı başta olmak üzere tüm birimlerimizin isimlerini resmi dilimiz Türkçe'nin yanı sıra en çok konuşulan Kürtçe ve uluslararası boyutta da yarar sağlaması için İngilizce yazarak astık.'' Turan, bu sayede belediyeden hizmet almaya gelenlerin danışma biriminde aldıkları ''çok dilli hizmet'' ile yönlendirildikleri müdürlüklerin isimlerini aynı tarzda bulabileceklerini sözlerine ekledi.