T24 LogoT24 Logo
Politika

Belediye başkanvekilinden 2 milyonluk talep

1 Haziran’da yenilenecek belediye başkanlığı seçiminden önce Yalova Belediye Başkanvekili, 2 milyon Lira borçlanma yetkisi istedi

27 Mayıs 2014 17:25

Yüksek Seçim Kurulu’nun 1 Haziran’da belediye başkanlığı seçimlerin yenilenmesi kararını aldığı Yalova’da, AKP’li Belediye Başkanvekili Ömer Aslan, 1 Haziran’da gerçekleşecek seçimlerden önce, 2 milyon lira “borçlanma yetkisi” almak için Belediye Meclisi’ni olağanüstü toplantıya çağırdı.

Zete.com’dan Hülya Karabağlı’nın haberine göre, YSK’nin seçimlerin yenilenmesi kararı alınması üzerine belediye meclisine seçilen Ömer Aslan, belediye başkanvekili olmuştu. AKP’nin belediye başkan adayı ve eski belediye başkanı olan Yakup Koçal’ın belediyeye fatura ettiği 984.000 liralık “kavurma” paralarını ödeyen Aslan’ın 30 Mayıs’ta belediye Meclisi’ni olağanüstü toplantıya çağırdı. 25 Mayıs tarihli olağanüstü toplantı çağrısında, belediye harcamalarında kullanılmak üzere 2 milyon liralık borçlanma talebine yer verildi.

Yazılı talepte şöyle dendi:

“5393 sayılı yasanın 18 maddesinin d fıkrası ve 68. maddenin b fıkrası gereğince belediyemiz harcamalarında kullanılmak üzere iller bankası genel müdürlüğünden 2 milyon lira talep edilerek, borçlanılması konusunun görüşülmesi.”

 

ETİKETLER

ömer aslanyalovabelediyeyerel seçim2 milyon liraakpbelediye başkan vekili

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24