Belediye başkanvekilinden 2 milyonluk talep

Yüksek Seçim Kurulu’nun 1 Haziran’da belediye başkanlığı seçimlerin yenilenmesi kararını aldığı Yalova’da, AKP’li Belediye Başkanvekili Ömer Aslan, 1 Haziran’da gerçekleşecek seçimlerden önce, 2 milyon lira “borçlanma yetkisi” almak için Belediye Meclisi’ni olağanüstü toplantıya çağırdı.

Zete.com’dan Hülya Karabağlı’nın haberine göre, YSK’nin seçimlerin yenilenmesi kararı alınması üzerine belediye meclisine seçilen Ömer Aslan, belediye başkanvekili olmuştu. AKP’nin belediye başkan adayı ve eski belediye başkanı olan Yakup Koçal’ın belediyeye fatura ettiği 984.000 liralık “kavurma” paralarını ödeyen Aslan’ın 30 Mayıs’ta belediye Meclisi’ni olağanüstü toplantıya çağırdı. 25 Mayıs tarihli olağanüstü toplantı çağrısında, belediye harcamalarında kullanılmak üzere 2 milyon liralık borçlanma talebine yer verildi.

Yazılı talepte şöyle dendi:

“5393 sayılı yasanın 18 maddesinin d fıkrası ve 68. maddenin b fıkrası gereğince belediyemiz harcamalarında kullanılmak üzere iller bankası genel müdürlüğünden 2 milyon lira talep edilerek, borçlanılması konusunun görüşülmesi.”