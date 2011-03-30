-BELEDİYE BAŞKANLARINA TORBA KANUN EĞİTİMİ İSTANBUL (A.A) - 30.03.2011 - Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Belediyeler ve Büyükşehir Belediyelerine ilişkin kanunlarda bazı düzenlemeler yapılması gerektiğini belirterek, ''Belediye Gelirleri Yasası'nın da gelecek parlamento döneminde yani seçimden sonra gündeme alınacağını umuyorum. Yerel alanda ciddi anlamda kaynağa ihtiyacımız var'' dedi. Topbaş, Türkiye Belediyeler Birliğince Crowne Plaza Pendik Otel'de düzenlenen, ''Belediye Başkanlarına Torba Kanunun Uygulanması Eğitimi''nde yaptığı konuşmada, yerel yönetimlerin ülkelerin gelişmesi ve halkın refahında önemli etki yapan merciler olduğunu söyledi. Dünyada hızla gelişen bir yerelleşmenin mevcut olduğunu ifade eden Topbaş, kentleşmenin de beraberinde bir takım sorunlar getirdiğini dile getirdi. Türkiye'de yerelleşme konusunda atılan adımların yeterli olmadığını, bu alanda yeni adımlar atılmaya devam edildiğini de anlatan Topbaş, yerel yönetimler olarak, merkezi ihmal etmeden merkezle paralel çalışmayı ön planda tuttuklarını kaydetti. Topbaş, belediye başkanının siyasi düşüncesiyle şekillenmiş bir belediyecilik anlayışının sona ermesi, başkanlar değişse de kentlerdeki yönetim anlayışının değişmemesi gerektiğini söyledi. Yerel yetkilerin daha da artırılmasının önemine işaret eden Topbaş, problemleri yerinde çözecek yasal düzenlemelerin ve yetkilerin geliştirilmesinin kaçınılmaz olduğunu belirtti. ''Belediyeler ve Büyükşehir Belediyeleri kanunlarında bazı düzenlemeler yapılması gerekiyor'' diyen Topbaş, 12 Haziran seçimlerinden sonra yeni büyükşehir belediyeleri oluşturulurken Büyükşehir Belediyeleri Kanunu'nda bazı ek düzenlemeler yapılabileceğini de söyledi. Topbaş, ''Belediye Gelirleri Yasası'nın da gelecek parlamento döneminde yani seçimden sonra gündeme alınacağını umuyorum. Yerel alanda ciddi anlamda kaynağa ihtiyacımız var'' diye konuştu. -YAPI KULLANIM BELGESİ- Topbaş, İstanbul'da 1 milyon 600 bin binanın bulunduğunu ve bunların yüzde 60-70'inin imara aykırı yapılar olduğuna dikkati çekerek, bu yapılara deprem güçlendirmesi yapmak istendiğinde güçlendirme ruhsatı alma imkanı olmadığını anımsattı. Bir af niteliğinde olmasa da bu binalara geçici iskana benzer bir hak verilmesine ilişkin teklif hazırlıklarının olduğunu da kaydeden Topbaş, ''Önerdiğimiz bu yapı kullanım belgesi inanıyorum ki, İstanbul'da bu yapıların güçlendirilmesi bakımından önemli bir fırsat verecek. Bunun Türkiye geneline de uygulanabileceğini düşünüyorum'' dedi.