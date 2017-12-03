Belediye başkanının vurulması olayında 2 gözaltı (2)

KONGREYE GİTMEK İSTEDİ DOKTORLAR İZİN VERMEDİ

İzmir\'de altı ilçede kongre yapan CHP\'de gözler dün CHP\'li Belediye Başkanı Mustafa İnce\'nin silahla yaralandığı Güzelbahçe\'deydi. Güzelbahçe’de mevcut başkan Kazım Çam tek aday olarak delegenin karşısına çıkti. Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen kongreye Parti Meclisi üyesi Mustafa Moroğlu ve çok sayıda partili katıldı. İstiklal Marşı\'nın okunması ve saygı duruşunun ardından yapılan oylamada CHP Gaziemir İlçe Başkanı Umut Tekin divan başkanı seçildi. Ardından kürsüye dün akşam silahlı saldırıda yaralanan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce’nin yanından geldiğini belirten Çam çıktı ve \"Dün akşam başkanımız silahlı saldırı sonucu yaralandı. Şimdi yanından geliyorum. Hepinize çok selamı var. Sağlık durumu gayet iyi. Doktorlara ‘Ben kongreye gitmeliyim. Örgütümün yanında olmalıyım’ dedi. Ancak doktorların ayağa kalkmaması uyarısı üzerine kongreye gelemedi\" diye konuştu.

\'BUGÜN MUSTAFA İNCE\'YE YARIN BİR BAŞKASINA YAPILABİLİR\'

CHP PM üyesi Moroğlu ise kongrenin buruk geçtiğini belirterek, şöyle dedi:

\"Bugün coşkulu, heyecanlı Güzelbahçe’den İzmir’e ışık tutacak bir kongre yapmak isterdik. Yine içerikli olması mümkün. İzmir’e yol göstermesi mümkün. Ama coşkulu bir kongre yapma konusunda biraz buruğuz. Hepimizin bildiği gibi Mustafa İnce’ye yapılan saldırı. İyilere, iyiden yana olanlara ve insanca yaşamdan yana olanlara haktan hukuktan adaletten yana olanlara karşı yapılmış bir saldırıdır. Geleceğe umutlu bakabildiğimiz bir düzende yaşadığımız zaman bu saldırılar son bulacak. Bugün Mustafa İnce’ye yarın bir başkasına yapılabilir. Onun buradan Mustafa İnce’ye selam olsun. O bizim sevdiğimiz bir yoldaşımızdır.\"

Moroğlu konuşmasını Nazım Hikmet’in ‘Onlar ümidin düşmanıdır’ şiirini okuyarak tamamladı. Ardından ilçe örgütünün faaliyet raporu okundu. Konuşmaların ardından oylamaya geçildi.



Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)



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