Belediye Başkanı'nın oğlunun hayati tehlikesi sürüyor

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE’ye bağlı Yahşihan ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Ahmet Sungur’un oğlu Metin Sungur’un, dün akşam saatlerinde otomobilinin içinde ensesine aldığı tek kurşunla ağır yaralı olarak bulunması sonucu kaldırıldığı hastanede hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Olayın kaza mı, intihar veya cinayete teşebbüs mü olduğu Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek rapora göre netleşecek.

Olay, dün akşam saatlerinde Yenimahalle de bulunan TOKİ blokları yakınında meydana geldi. Devriye gezen polis ekibi, TOKİ blokları yakınndaki karayolunda kapısı açık park halinde bir otomobili fark etti. Aracı durdurup otomobilin yanına giden polisler, bir kişiyi ensesinden tabancayla vurulmuş şekilde bulunca, sağlık ekibine haber verdi. Polislerin bir de tabanca bulduğu otomobilde yaptığı incelemede vurulan kişinin Yahşihan Belediye Başkanı AK Partili Ahmet Sungur\'un oğlu Metin Sungur olduğunu saptadı.

ADLİ TIP\'TAN GELECEK RAPOR BEKLENİYOR

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralı Sungur, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Sungur, buradan da Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne (GATA) sevk edildi.

Ameliyata alınan Metin Sungur’un hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten polis, araç içerisinde Metin Sungur ile birlikte bulunduğu öne sürülen ve kimliği sonradan belirlenen akrabası A.T.’yi gözaltına alındı. Olayı soruşturan emniyet güçleri, olayın intihar mı, kaza mı veya cinayete teşebbüs mü olduğunu Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek rapor ile netlik kazanacağını belirtti.



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