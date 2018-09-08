Belediye başkanının makam aracının çarptığı 3 domuz telef oldu

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN\'ın Ulus ilçesi Kumluca Belde Belediye Başkanı İsmail Can\'ın içinde bulunduğu makam otomobilinin çarptığı 3 domuz telef oldu.

Kaza, dün gece Zonguldak Çaycuma ilçesi Nebioğlu mevkiinde meydana geldi. Kumluca Beldesinin MHP\'li Belediye Başkanı İsmail Can bir toplantı için Ankara\'dan Bartın\'a döndüğü sırada makam şoförü Muhammet Demircan\'ın kullandığı 74 BG 006 otomobil önlerine çıkan domuz sürüsüne çarptı. Otomobil yaklaşık 20 domuzun bulunduğu sürüde 3 domuza çarparak durdu. 3 domuz telef olurken, Belediye Başkanı Can ve otomobil sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Otomobilde ise hasar meydana geldi.

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