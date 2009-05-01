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Yaşam

Belediye başkanının maaşı öğrencilere burs oldu

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili maaş hesabını öğrencilere burs vermek için bloke ettirdi

01 Mayıs 2009 03:00

Maaş hesabını öğrencilere burs vermek için bloke ettiren Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, makam aracı olarak da şirketine ait otomobilini kullanıyor.

Vergili, yerel seçimlerde göreve gelmesinin ardından vaat ettiği gibi belediyenin makam araçları yerine şirketine ait özel otomobilini kullanmasının yanı sıra ağırladığı misafirlere ikram edilen çay ve kahvenin parasını da kendisi ödüyor.

Belediyenin lüks otomobili ve cipini garajda muhafaza ettiren Vergili, maaşını aktaracağı vakıf kurarak 500 üniversite öğrencisine de burs vermeyi planlıyor.

Rafet Vergili, gazetecilere yaptığı açıklamada, başkanlığa para kazanmak için değil, vatandaşa hizmet etmek amacıyla aday olduğunu, göreve seçilmesinin ardından da vaatlerini yerine getirmek için çalışmalara başladığını söyledi.

Aile olarak maddi durumlarının iyi olduğunu, belediyenin kaynaklarını kullanmaya ihtiyaç duymadığını anlatan Vergili, şöyle dedi:

"Belediye başkanlığı maaşımı banka hesaplarında bloke ettirdim. Belediyeden alacağım maaşı üniversite öğrencilerine burs sağlamak amacıyla kuracağımız vakıfa aktaracağım. Vakıf aracılığıyla önümüzdeki yıl 500 öğrenciye burs vereceğiz. Görevim süresince maaş almayacağım. Özel otomobilimin yakıt ve giderlerini de kendim karşılıyorum. Karabük Belediyesinin durumu belli. Yüksek miktarda borç var, ama önemli değil. Biz borçların arkasına sığınmak istemiyoruz. Borcumuzu ödediğimiz gibi projelerimizi de gerçekleştireceğiz."

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