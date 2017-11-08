Belediye başkanının evine EYP'li saldırıya 3 tutuklama

HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ\'nin Durankaya Beldesi Bağımsız Belediye Başkanı Fatih Keskin’in kent merkezindeki evine el yapımı patlayıcı (EYP) ile saldırı düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 10 kişiden 3\'ü, tutuklandı.

Olay, 24 Eylül günü saat 19.50 sıralarında Gazi Mahallesi’nde meydana geldi. Durankaya Beldesi Bağımsız Belediye Başkanı Fatih Keskin’in evine PKK\'lı teröristler tarafından el yapımı patlayıcı atıldı. Başkan Keskin\'in koruması ve yakınlarının da ateşle karşılık vermesi üzerine teröristler kaçtı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında güvenlik güçleri, geçen Cumartesi günü sabahın erken saatlerinde operasyon düzenledi, 10 kişiyi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3\'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.