T24 LogoT24 Logo
Gündem

Belediye Başkanı'nın aracı alt geçitte mahsur kaldı

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, makam aracıyla sağanak nedeniyle su dolan alt geçitte mahsur kaldı

07 Eylül 2014 03:11

Karabük'te akşam saatlerinde başlayan sağanak, kent merkezinde etkili olurken, Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin aracı alt geçitte mahsur kaldı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Karabük'te etkili sağanak, trafiği olumsuz etkilerken bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu.

Yağmurun devam ettiği sırada makam aracıyla kent merkezindeki alt geçitten geçen Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, su dolan alt geçitte mahsur kaldı.

Vergili, yaklaşık yarım saat sonra belediyeye ait bir iş makinesi ile aracı çekilerek kurtarıldı. Vergili, başka bir otomobille olay yerinden uzaklaştı.

Çift yönlü trafiğe kapatılan alt geçitte suların temizlenmesi için çalışmalar devam ediyor.

ETİKETLER

karabükrafet vergiliselsağanakyağış

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24