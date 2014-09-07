Belediye Başkanı'nın aracı alt geçitte mahsur kaldı

Karabük'te akşam saatlerinde başlayan sağanak, kent merkezinde etkili olurken, Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin aracı alt geçitte mahsur kaldı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Karabük'te etkili sağanak, trafiği olumsuz etkilerken bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu.

Yağmurun devam ettiği sırada makam aracıyla kent merkezindeki alt geçitten geçen Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, su dolan alt geçitte mahsur kaldı.

Vergili, yaklaşık yarım saat sonra belediyeye ait bir iş makinesi ile aracı çekilerek kurtarıldı. Vergili, başka bir otomobille olay yerinden uzaklaştı.

Çift yönlü trafiğe kapatılan alt geçitte suların temizlenmesi için çalışmalar devam ediyor.