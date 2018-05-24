Belediye başkanını bıçaklayan saldırgana 12 yıl hapis cezası

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'nin Yahyalı ilçesi Belediye Başkanı Ak Parti\'li Esat Öztürk\'ü (57), bıçakla yaralayan Mehmet Alanbay\'a (53), \'adam öldürmeye teşebbüs\' suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Fen İşleri Müdürlüğü\'nün yol yapım çalışmalarını yerinde incelemek için geçen 22 Şubat\'ta saat 09.30 sıralarında Seydilli ve 100\'üncü Yıl mahallelerinin kesiştiği kavşağa geldi. Bu sırada, yolun bahçesinin kenarından geçtiğini iddia eden geçici işlerde çalıştığı belirtilen Mehmet Alanbay, belediye ekiplerine tepki gösterdi. Çıkan tartışmada, Mehmet Alanbay kendisini ikna etmeye çalışan Başkan Esat Öztürk, zabıta Sinan Sivritepe ve belediye görevlisi Himmet Yerebasmaz\'ı bıçakla yaraladı. Göğüs kafesinin alt kısmına aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan Başkan Öztürk, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan Öztürk, tedavisinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan Mehmet Alanbay ise Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından, Yahyalı Adliyesi\'nde çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından \'adam yaralamak, devlet görevlisine hakaret ve yaralama\' suçlarından tutuklanarak, cezaevine konuldu.

5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davada, tutuklu sanık Mehmet Alanbay ve mağdurlar Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Fen İşleri Daire Müdürü Sinan Sivritepe ve makam şoförü Himmet Yerebasmaz ile avukatları hazır bulundu. Hakkında yapılan suçlamaları kabul etmeyen Alanbay, beraatini istedi. Pişman olduğunu ifade eden Mehmet Alanbay, \"Olaydan bir gün önce Adana\'daydım. Bizim oraya belediye ve polis ekiplerinin geldiği duyunca eve geldim. Olay günü beni tahrik ettiler, bana küfür edip, \'sen fakirsin, ezer geçeriz\' dediler. Tartışma kavgaya dönüşünce, bana taş atacaklardı. Ben de kendimi korumak için yanımda bulunan çakı ile nefsi müdafaada bulundum. Pişmanım\" dedi.

Mağdur sıfatıyla mahkemede yer alan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ise \"2013 yılında alınan bir kararı uyguladık. Tartışma kavgaya dönüştü. Kepçe operatörü olmasa bizi öldürecekti. Şikayetçiyim\" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, yargılama sonucu tutuklu sanık Mehmet Alanbay\'a, Belediye Başkanı Esat Öztürk\'e yönelik saldırısında, \'adam öldürmeye teşebbüs\' suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti. Mehmet Alanbay\'a zabıta Sinan Sivritepe\'yi yaralama suçundan 1 yıl 6 ay, bir başka belediye görevlisi olan Himmet Yerebasmaz\'ı yaralama suçundan da 7 ay 15 gün ayrı hapis cezası verildi.