Belediye Başkanını bıçaklayan saldırgan tutuklandı

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'nin Yahyalı ilçesi Belediye Başkanı Ak Parti\'li Esat Öztürk\'ü (57), bıçakla yaralayan Mehmet Alanbay (53), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Fen İşleri Müdürlüğü\'nün yol yapım çalışmalarını yerinde incelemek için dün saat 09.30 sıralarında Seydilli ve 100. yıl mahallelerinin kesiştiği kavşağa gelerek, yol çalışmasını yerinde incelemek istedi. Bu sırada, yolun bahçesinin kenarından geçtiği, geçici işlerde çalıştığı belirtilen Mehmet Alanbay, bu nedenle çıkan tartışmada kendisini ikna etmeye çalışan Başkan Esat Öztürk\'ü iki yerinden bıçakladı. Göğüs kafesinin alt kısmına aldığı 2 bıçak darbesiyle yaralanan Başkan Öztürk, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan ve bugün taburcu edilmesi beklenen Başkan Esat Öztürk, olayı şöyle anlattı:

\"Yahyalı Belediye Meclisi tarafından daha önce alınmış 18. madde uyarınca Mehmet Alanbay\'ın bahçesinin kenarından yol geçiyordu. Ekiplerimiz önceki gün burada çalışma yaparken, şüphelinin eşi ve çocukları, ekibimizi engellemek istedi. Burayla ilgili daha önceden alınmış karar ve yol projesi olduğu kendilerine anlatıldı. Açılacak yol, spor tesisleri ve ilçenin içindeki başka yollarla bağlantı. Ertesi sabah çalışmaları yerinde görmek ve Fen İşleri çalışanlarına moral amacıyla yol çalışmalarını incelemeye gittim. O sırada bahçe sahibi, üzerime hakaret ve küfür ederek yürüdü. Kendisine projeyi anlatmak isterken, cebinden çıkardığı bıçakla saldırdı. Kendisinden davacı oldum. Kesinlikle uzlaşmak istemiyorum. Sağ olsun başta Çevre ve Şehircilik Bakanımız olmak üzere bir çok yönetici ziyaretime geldi. telefonla arayanlar oldu. Herkese teşekkür ederim.\'\'

ERÜ Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Kudret Doğru, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk\'tün sağlık durumunun iyi olduğunu, her an taburcu olabileceğini söyledi. Prof. Dr. Dogru, \"Tedbir amaçlı genel cerrahi yoğun bakımda 1 gün tutuldu. Dış kesiden oluşan yaralara dikiş atıldı. Bıçak darbeleri 3 santim yukarı veya aşağı gelseydi, karaciğerde hasar yapardı. kendisine geçmiş olsun diyoruz\'\' dedi

TUTUKLANDI

Şüpheli Mehmet Alanbay, emniyetteki işlemlerinin ardından dün gece sevk edildiği Yahyalı Adliyesi\'nde çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adam yaralamak ve devlet görevlisine hakaret ve yaralama tutuklandu. Alanbay, Bünyan Kapalı Cezaevi\'ne kondu.

Bu arada belediye çalışanları, hastanede yatan Belediye Başkanı Esat Öztürk\'e tartışmaya neden olan yolun tamamlanan fotoğraflarını cep telefonuna göndererek, geçmiş olsun dileklerini iletti

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