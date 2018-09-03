Belediye başkanından Trump'a şiirli eleştiri

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Körfez ilçesi Belediye Başkanı İsmail Baran, ABD Başkanı Trump\'a ağır eleştirilerin yer aldığı bir şiir yazdı.
Şairlik yönüyle de bilinen, bir şiir kitabı da yayınlanan Körfez Belediye Başkanı AK Parti\'li İsmail Baran, ABD Başkanı Donald Trump için ağır eleştiriler yer alan cümleler kullanarak şiir yazdı. İsmail Baran şiirinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle eleştirilerde bulundu. İsmail Baran şiiri sosyal medya hesabında yayınlayarak duyurdu. İsmail Baran\'ın \'Baş Belası\' isimli şiiri şöyle:
Herkes bela neymiş baktı
Baş belası Trump çıktı
Canımızı biri sıktı
Baş belası Trump çıktı.
Allah versin belasını
Aratmıyor atasını
Gör kefere babasını
Baş belası Trump çıktı
Kafasında haçlı ruhu.
Yok ki onun ruhu muhu
Hak ediyor elbet yuhu
Baş belası Trump çıktı.
Bela oldu tüm dünyaya
Sanki kendi ilah güya
Ne edep var nede haya
Baş belası Trump çıktı
Dinimizin tam düşmanı.
Ne Türk tanır, ne Almanı
Yalnız dolar din, imanı
Baş belası Trump çıktı
Tam bir deli, kural bilmez
Zannediyor ki hiç ölmez
Ne desende yola gelmez
Baş belası Trump çıktı
FOTOĞRAFLI