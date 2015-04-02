Belediye başkanından sığınma evini soran kadınlara: ‘Oturun oturduğunuz yerde’

Kapatılan sığınma evi hakkında taleplerini iletmek için belediye meclisi toplantısına giren kadınlar ilk önce Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’ün ‘Siz misafirsiniz, oturun oturduğunuz yere’ sözlerine sonra zabıtaların saldırısına uğradı.

Sendika.org'da yer alan habere göre, Mamak Belediyesi, geçtiğimiz günlerde Mamak‘ta bulunan kadın sığınma evini “kirasının fazla olduğu” gerekçesiyle kapatmış, sığınma evinde kalan pek çok kadın durumdan mağdur olmuştu.

Mamaklı kadınlar bugün kapatılan sığınma evinin hesabını sormak ve taleplerini iletmek için Mamak Belediye Meclis Toplantısı’na girdi. Kadınlar ilk önce meclis toplantısının yapıldığı salona girerek izleyicilerin oturduğu koltuklarda beklemeye başladı.

Toplantıda konu kadın sığınma evine geldi. Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, sığınma evi hakkında konuşurken kadınların değil ailenin daha fazla önemsenesi gerektiğini, sığınma evinin ekonomik giderlerinin fazla olduğunu bu yüzden kapattıklarını söyledi. Bunun üzerine daha önce sığınma evi konusunda Akgül ile görüşmek için randevu talep eden ancak talebi reddedilen Neslihan Uyanık ayağa kalkarak sığınma evi hakkında düşündüklerini ve sorularını dile getirmek için konuşmaya başladı. Ancak Mesut Akgül, Uyanık konuşmaya başladıktan hemen sonra “Siz misafirsiniz, oturun oturduğunuz yere” diyerek susturmaya çalıştı.