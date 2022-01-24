Belediye başkanından karla mücadelede görev alan ekiplere: Kardan adamları sakın bozmayın

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, ilçede karla mücadelede görev alan ekiplere, çocukların oyun alanlarını ve kardan adamları bozmamaları yönünde talimat verdi.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, karla mücadele çalışmaları sürdürülüyor. Karla mücadelede faaliyet gösteren personellerle kahvaltıda buluşan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, çocukların oyun alanlarını ve kardan adamları bozmamaları talimatı verdi.

Türkyılmaz, "Yolları temizlemeye çıkarken özellikle çocukları düşünün. Çocukların oyun alanlarını temizlememeye dikkat edin. Çünkü ömürlerinde bu kadar kar yağışına pek az denk geliyorlar. Çocuklarımız bizim için önemli. Kardan adamlarını sakın bozmayın" şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, dondurucu soğuk ve kar yağışı nedeniyle vatandaşların olumsuz durumlarda Whatsapp ihbar hattına yazabileceklerini söyledi.