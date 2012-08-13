Belediye başkanından ilginç yöntem

İspanya’da Endülüs bölgesinde küçük bir kasabada belediye başkanlığı yapan Juan Manuel Sanchez Gordillo, bölgesindeki fakir halkı beslemek için yerel süper marketlere hırsızlık organizasyonları düzenliyor.

Sol görüşlü olduğu belirtilen Gordillo’nun geçtiğimiz haftalarda Endülüs bölgesindeki Marinaleda kasabasındaki süpermarketlere birden fazla hırsızlık saldırısının yapılmasına imkan sağladığı ifade edildi.



Gordillo’nun “Bazı ailelerin yemek yemesi için birilerinin bir şey yapması gerekiyor” dedi.





Fakir aileler ile ortak hareket ediyor





İngiliz Daily Telegraph gazetesinin haberine göre, 33 yıldır belediye başkanlığı yapan ve gri sakallarıyla ünlü bir Komünist olarak kabul edilen Gordillo, hırsızlık organizasyonlarının içinde bizzat yer almıyor ama hırsızlık yapılırken dışarıda bekleyip megafonla direktifler veriyor.



Geçtiğimiz günlerde Fransız süpermarket devi Carrefour’un mağazalarından birinde, ondan fazla kişi bir araya gelip boş çuvalları süt, şeker, yağ ve makarna ile doldurduğu belirtildi.



Bu saldırıların birer sembol olduğunu söyleyen Sanchez, “Şu anda yiyecek hiçbir şeyi olmayan insanlar var. Bizde temel gıdaları istimlak edip, evlerinde en azından bir kap çorba kaynatmaları için bu ailelere vermek istedik'' dedi.