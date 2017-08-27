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Belediye Başkanından 'carettaları koruyamadık' özrü'

Gülhan DEMİRCİ / MEZİTLİ(Mersin), (DHA) - MERSİN'in merkez Mezitli İlçe Belediye Başkanı CHP'li Neşet Tarhan, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından caretta carettaların yuvalama alanı olan 100'üncü Yıl Tabiat Parkı'nın bir şirkete ihale edilmesinin ardı

27 Ağustos 2017 17:33

Gülhan DEMİRCİ / MEZİTLİ(Mersin), (DHA) - MERSİN\'in merkez Mezitli İlçe Belediye Başkanı CHP\'li Neşet Tarhan, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından caretta carettaların yuvalama alanı olan 100\'üncü Yıl Tabiat Parkı\'nın bir şirkete ihale edilmesinin ardından, deniz kaplumbağalarını koruyamadıklarını belirterek vatandaşlardan özür diledi. 
Belediyenin ve kendi sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımda Tarhan, \"Kamuoyundan özür dilerim. Başaramadık. Carettalara yazık oldu. İhaleye katıldık ama bazı güçlere karşı yetersiz kaldık. Hukuk mücadelemiz devam edecek\" ifadelerini kullandı. Tarhan\'ın yaptığı paylaşım binin üzerinde beğeni alırken, yüzlerce yorum yapıldı.  Paylaşımın altına yorum yapan takipçiler 100\'üncü Yıl Tabiat Parkı’nın ihale edilmesine tepki gösterdi.
KARŞI DURUŞ BEKLİYORUZ
Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Tarhan, Davultepe Mahallesi\'nde bulunan 240 dönüm alanın 38 bin TL’den ihaleye çıktığını belirterek şöyle dedi:
\"Kapalı teklif usulü ve açık artırmayla yapılan ihale yıllık bedeli 785 bin TL\'ye bir petrol şirketine verilmesi akıllara durgunluk verdi. Carettaların yuvalama alanı olan bölgenin bu derece de yüksek bir rakamla ihale edilmesi, deniz kaplumbağalarının yaşam alanının yok olacağı anlamına geliyor. Bunun dışında ihalede asla olmaması gereken ticari esnek hükümler var. Bu da ihaleye katılanların eşit şartlarda olmadığını gösterdi. Mersin Mimarlar Odası Başkanlığı ile birlikte Kamu İhale Kurumu’na itirazda bulunacağız. Siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşların ve tüm halkın karşı duruş göstermelerini bekliyorum.\" 

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