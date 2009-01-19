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Politika

Belediye başkanına suikast girişimi

Sinop Belediye Başkanı Zeki Yılmazer, uğradığı silahlı saldırıda elinden yaralandı.

19 Ocak 2009 02:00

Sinop Belediye Başkanı Zeki Yılmazer, uğradığı silahlı saldırıda elinden yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Zeki Yılmazer, tersane yöresindeki bir kıraathanede otururken içeri giren 25 yaşlarındaki bir kişi, Yılmazer'in oturduğu masaya giderek tartışmaya başladı. Tartışma sırasında tabanca ile bir kaç el ateş eden kişi, daha sonra kaçtı. Açılan ateş sırasında Zeki Yılmazer elinden, seken kurşunlardan da Osman Gündoğdu hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, Sinop Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yakalandı

Sinop Belediye Başkanı Zeki Yılmazer'e silahlı saldırıda bulunduğu iddia edilen kişi yakalandı.
Olayın ardından görgü tanıklarının ifadeleri üzerine çalışma başlatan güvenlik güçleri, zanlı Y.A'yı gözaltına aldı.
Zanlının ilk ifadesinde, saldırıyı Zeki Yılmazer ile aralarında daha önce geçen bir tartışma nedeniyle geçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

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