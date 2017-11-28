Belediye başkanına dönercide bıçaklı saldırı

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Altena kentinin belediye başkanı Andreas Hollstein bir dönercide bıçaklı saldırıya uğradı. Boynundan yara alan Hollstein hastaneye kaldırıldıktan kısa süre sonra taburcu edildi. Belediye Başkanı dükkandaki müşterilerin yardımıyla saldırgandan kurtulduğunu ve "hayatta kaldığına şükrettiğini" söyledi. Saldırganın alkollü olduğu ve Hollstein'a belediye başkanı olup olmadığını sorduktan sonra bıçakla saldırdığı bildirildi. Altena Belediye Başkanı'na yardım eden bir kişi de saldırgan tarafından hafif şekilde yaralandı.

Tutuklanan failin mülteci politikasıyla ilgili sözler söylediğini belirten Eyalet Başbakanı Armin Laschet, saldırının siyasi bir eylem olduğunu söyledi. Kontenjan fazlası mülteci kabul eden Altena'nın belediye başkanı, Alman Milli Entegrasyon Nişanı'yla ödüllendirilmişti.

Siyasilerin korkulu rüyası

Federal Adalet Bakanı Heiko Maas Twitter hesabından yayımladığı mesajda "kimsenin başkalarına yardım ettiği için saldırıya uğramasına müsamaha edilemeyeceğini ve Almanya'da kin ve şiddete yer olmadığını" dile getirdi.

Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker Ekim 2015'teki yerel seçimlerden bir gün önce uğradığı bıçaklı saldırıda ağır şekilde yaralanmıştı. Meclis Başkanı Wolfgang Schäuble 1990 yılında bir saldırgan tarafından bıçaklanarak felç olmuştu.

DW/dpa,AG/CÖ

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