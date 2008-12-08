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Politika

Belediye başkanına 'çaba' dayağı!

Kütahya'da belde özelliğini kaybeden Yeniköy'ün Belediye Başkanı AKP'li Mustafa Emir 'gerekli çabayı göstermediği' gerekçesiyle dövüldü.

08 Aralık 2008 02:00

Kütahya'da belde özelliğini kaybeden Yeniköy'ün Belediye Başkanı Mustafa Emir 'gerekli çabayı göstermediği' gerekçesiyle dövüldü. Emir, 1.5 yıl önce CHP'den istifa ederek AKP'ye geçmişti 

Kütahya’nın Simav İlçesine bağlı Yeniköy Beldesi Belediye Başkanı Mustafa Emir, “belediyenin kapatılmaması için gerekli çabayı göstermediği" gerekçesiyle dayak yedi. Emir’in 1.5 yıl önce CHP’den AKP’ye geçtiği ve bu nedenle de halktan tepki gördüğü kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, Simav İlçesi’ne bağlı Yeniköy Belediye Başkanı Mustafa Emir, belediye binası dışında ismi henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından dövüldü. Dayak olayının Emir’in kapatılacak belde belediyeleri arasında yer alan Yeniköy Belde Belediyesi’nin kapatılmaması konusunda gerekli çabayı göstermediği gerekçesiyle meydana geldiği öne sürüldü. Belediye Başkanı’nı döven şahıs jandarma tarafından yakalandı.





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