Belediye başkanına 1 Ykr tazminat cezası

Yalova 2. Sulh Hukuk Mahkemesi, Yalova Belediye Başkanı Barbaros Binicioğlu'nu 1 Ykr tazminat cezası ödemeye mahkum etti.



Avukat Semahat Öçal tarafından Belediye Başkanı Barbaros Binicioğlu hakkında kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan tazminat davası sonuçlandı.

Yalova 2. Sulh Hukuk Mahkemesinde görülen davanın son duruşmasında, Binicioğlu'na 1 Ykr para cezası verilmesi kararlaştırıldı.



Öçal, kendisine yapılanın bir başkasına yapılmaması için davayı açtığını belirterek, "o dönemde belediye ile ilgili bir icra davasında alacaklı avukatıydım. Biz orada görevimizi yapıyorduk,

engellendik. Bir daha benim gibi kimsenin böyle bir şeye maruz kalmaması amacıyla

davayı açmıştım" dedi.

Öçal, aynı olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından Yalova 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nde ceza davasının açıldığını, davanın 31 Aralık 2008 tarihinde başlayacağını sözlerine ekledi.



Dava süreci



Yalova Belediyesi'nde işten çıkartılan işçilerin tazminat alacakları için icra işlemlerini yürüten avukat Semahat Öçal, yaklaşık 20 bin YTL tutarındaki alacakları için 2007 yılının kasım ayında icra memurlarıyla birlikte Yalova Belediyesi'ne gitmişti. Yalova Belediye Başkanı Barbaros Binicioğlu ve Başkan Yardımcısı Adem Gülsün'ün bu sırada avukat Öçal ve icra memurlarına engel olmaya çalıştıkları iddia edilmişti.

Öçal, yaşanan tartışma sırasında yasal görevini yapmasının engellendiğini ve hakarete maruz kaldığını öne sürerek Binicioğlu aleyhine 1 Ykr'lik tazminat davası açmıştı.