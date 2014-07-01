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Yaşam

Belediye Başkanı mahyaya kendi adını yazdırdı

Şanlıurfa'da Celalettin Güvenç'in adına mahya yaptırması tepkilere yol açtı. Dergah Cami minarelerine yapılan mahyadan Güvenç'in ismi çıkarıldı

01 Temmuz 2014 14:57

Billboardlarda yer alan afişleri ile zaman zaman tartışmaların hedefi olan eski vali yeni başkan Celalettin Güvenç çok tartışılacak bir projenin daha altına imza attı. Güvenç, Hazreti İbrahim Peygamberin doğduğu mağaranın da içinde olduğu Halilür Rahman gölü (Balıklıgöl) yanında bulunan Dergah Camii'nin minarelerine adını yazdırdı. 

Şanlıurfa.com’da yer alan habere göre, genellikle Ramazan ayında camilerin iki minaresi arasına konulan ışıklı yazı olarak bilinen mahya’da özlü söz ve hadisler yazılıyordu. Ancak eski vali yeni başkan Güvenç, mahyanın sonuna kendi adını yazdırdı. Dergah camisi minarelerinde yer alan yazıyı gören vatandaşlar ise Belediye Başkanı'nın adının yazılmasını doğru bulmadıklarını ifade etti. Tepkiler üzerine Güvenç'in ismi bugün kaldırıldı.

 

İnönü de yazdırmıştı 

 

Bir Osmanlı geleneği olan mahyalar Cumhuriyet döneminde siyasallaştı. İlk kez 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü döneminde “Varol İnönü” yazısı tarihe geçti. Edirne Selimiye Camii'ne 'Atatürk' ve 'Varol İnönü' mahyaları asıldı. AKP döneminde ise mahyalar teknolojiyle gelişti ama Hadis ve özlü sözlere geri döndü.

 

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