-BELEDİYE BAŞKANI BABASINA BİLE ACIMADI DENİZLİ (A.A) - 26.04.2011 - Denizli'nin Honaz ilçesi bağlı Karaçay Belediye Başkanı Abdullah Kumral, su parasını ödemeyen babasıyla birlikte aralarında akrabalarının da bulunduğu 25 kişiyi icraya verdi. Alınan bilgiye göre, Karaçay Belediyesi, faturalarını ödemeyen su abonelerine yönelik icra takibi başlattı. Belediyenin, 500 lira ve üzerinde birikmiş su borcu olan aboneler için icra yoluna başvurduğu 25 kişi arasında, Belediye Başkanı Abdullah Kumral'ın babası Osman Kumral ile başka akrabaları da bulunuyor. Karaçay Belediye Başkanı Kumral, konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye başkanı olarak Karaçay'ın çehresini değiştirmek için göreve geldiğini ifade etti. Hiçbir zaman koltuk sevdalısı olmadığını, Karaçay'ın gelişmesi için çalıştığını anlatan Kumral, şunları söyledi: ''Bu yüzden beldede yaşayan herkes benim için aynı değerdedir. Karaçay'ın çıkarları doğrultusunda görevimi yapıyorum. Belediyemize 500 liranın üstünde su borcu olan 25 kişiye icra takibi başlattım. Bu 25 kişinin içinde 6 tane akrabam var, bir tanesi de babam. Ben önce babama acımadım, çünkü bu paraların içinde herkesin hakkı var. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını babam da olsa kimseye yedirmem.'' -''OĞLUM DOĞRU OLANI YAPTI'' Ödemediği yaklaşık 500 lira tutarındaki su faturası için eline icra kağıdı ulaşan belediye başkanının 80 yaşındaki babası Osman Kumral da yaptığı açıklamada, ''Oğlum bana bile acımadı, ama doğru olanı yaptı. İcra kağıdı elime ulaştığında biraz kızmıştım, sonra doğru olanı yaptığını anladım ve ona hak verdim'' dedi. Baba Kumral, gelen tebligatın ardından su borcunu yatırdığını belirtti.