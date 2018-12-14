Belediye başkanı 'zimmet iddiası ile yargılanıyor

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN\'ın Hasankadı beldesi Belediye Başkanı Zeki Erdoğan ve belediyede çalışan 11 kişi hakkında \'zimmet\' ve \'görevini kötüye kullanma\' iddiasıyla açılan dava görüldü.

Hasankadı Belediye Başkanı AK Parti\'li Zeki Erdoğan ve belediyede görevli 11 kişi hakkında \'kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği\', \'zimmet\' ve \'görevini kötüye kullanma\' iddiasıyla açılan dava bugün Bartın 1. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görüldü. 2014 yılında CHP\'den Hasankadı beldesinde belediye başkan adayı olan Şeref Emiroğlu\'nun 2015 yılında suç duyurusunda bulunması üzerine savcılığın hazırladığı iddianame bu yıl Mart ayında mahkemeye sunuldu. İddianamede, belediyeye ait araçların yakıt ihtiyacının yapılan ihale kapsamında bir petrol istasyonundan karşılandığı, petrol istasyonundan sadece belediye araçlarına yakıt alınması gerektiği halde belediye başkanlığı tarafından herhangi bir resmi görevlendirme yapılmadan belde halkının hastane ihtiyaçlarının ve yine beldeye gezi amaçlı gelen öğrencilerin gezi ihtiyaçlarının giderilmesi için 3\'üncü kişilere görevlendirmeler yapılarak, bu hizmet bedellerinin karşılığı olarak petrol istasyonundan belediye hesabına yakıt almaları sağlandığı ve hiçbir kaydın tutulmadığı yine 3\'üncü kişilerin verdikleri hizmette bildirdikleri miktarda yakıt tüketip tüketmediklerinin denetiminin mümkün olmadığı tespit edildi.

İddianamede, herhangi bir resmi görevlendirme yapılmadan, Zeki Erdoğan\'ın 3\'üncü kişilere yakıt aldırmak, 3\'üncü kişilerin yakıt tüketimi ve miktarına ilişkin denetim olanağı vermeyecek şekilde sözlü anlaşmalar yapmak suretiyle görevi kötüye kullanma suçu işlediği, bu eylemi farklı zamanlarda birden fazla gerçekleştirdiği, 3\'üncü şahıslara yakıt alımını sağlandıktan sonra söz konusu petrol istasyonunda veresiye satış senedi düzenlendiği ve tahsilat için bu senetlerin belediye başkanlığına sunulmasından sonra belediye başkanlığında fen işleri memuru olarak çalışan aynı zamanda muhasebe ödeme yapılmasına esas alınması ve hak edişleri düzenleyen belediye çalışanın bu 3\'üncü şahıslar adına kesilen senetleri alarak, aynı miktarda belediye araçlarını yakıt ikmali yapılmış gibi hak ediş evrakları düzenlediği, bu suretle görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu belgeyi sahte olarak düzenlemek suretiyle resmi belgede sahtecilik suçunu işlediği, bu eylemi farklı zamanlarda birden çok gerçekleştirdiği ve bu işlemleri başkan Zeki Erdoğan\'ın bilgisi ve talimatı doğrultusunda gerçekleştirdiğinden Zeki Erdoğan\'la aynı suçtan sorumlu olduğu tespit edildi.

Bugün görülen duruşmaya Belediye Başkanı Zeki Erdoğan, davada yargılananlar katılırken, tanıkların ifadeleri alındı. Zeki Erdoğan suçlamaları kabul etmezken, duruşma ileri bir tarihe ertelendi.



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