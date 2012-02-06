-Belediye Başkanı yaşamını yitirdi AYDIN (A.A) - 06.02.2012 - Aydın'ın Buharkent ilçe Belediye Başkanı Kadri Ölçenoğlu, makamında çalışırken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Belediye Başkanı Kadri Ölçenoğlu (67), şubat ayı belediye meclis toplantısının ardından makamında çalışırken, rahatsızlandı. Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Ölçenoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Vefat haberini alan Aydın Valisi Kerem Al, Nazilli Kaymakamı Mehmet Okur, Buharkent Kaymakamı Osman Bilgin, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık ve İl Genel Meclisi üyeleri Nazilli Devlet Hastanesine gelerek doktorlardan bilgi aldı. Başkan Ölçenoğlu'nun Fransa'da yapılacak Avrupa Birliği Yerel Yönetimler Konsey Toplantısına katılmak üzere yarın yurt dışına çıkmayı planladığı bildirildi. Buharkent'de 15 Eylül 1944 yılında doğan, 1968 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesinden maden mühendisi olarak mezun olduktan sonra çalışma yaşamına başlayan Kadri Ölçenoğlu, MHP'den Buharkent Belediye Başkanı seçilmişti. Ölçenoğlu, evli ve iki çocuk babasıydı.