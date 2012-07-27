Belediye başkanı, vatandaşa böyle tokat attı!

Konya'nın Yunak İlçesi'nde, Belediye Başkanı AK Parti'li Yusuf Bayat, kendisine hakaret ettiğini öne sürdüğü market sahibi 39 yaşındaki Tekin Erdağ'a, müşterilerin gözü önünde tokat attı

DHA'da yer alan habere göre; Yunak Belediyesi Zabıta ekipleri, Belediye binasının karşısında bulunan marketin sahibi Tekin Erdağ’a, çöpünü konteynerlerin dışına atıp çevreyi kirlettiği gerekçesiyle, Kabahatler Kanunu’na göre 170 lira para cezası işlemi uyguladı.

Tekin Erdağ da ceza makbuzunu zabıta ekiplerine geri verip, iddiaya göre Belediye Başkanı Yusuf Bayat’ın ödemesini söyleyip hakarette bulundu.

Kendisine hakaret edildiği iddiasını duyan Belediye Başkanı Yusuf Bayat da yanına zabıta ekipleri ve diğer belediye görevlilerini alıp Tekin Erdağ’ın marketine gitti. Başkan Bayat, "Sen bana nasıl hakaret edersin?" deyip müşterilerin gözü önünde Erdağ’a tokat attı. Bayat’ın tokat atma anı marketin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

’Başkana hakaret etmedim’

Olayın ardından Belediye Başkanı Yusuf Bayat hakkında polise şikayette bulunduğunu belirten Tekin Erdağ, hakaret etmediğini savundu. Erdağ, şunları anlattı:

"Geçen çarşamba günü öğle saatleriydi. Zabıta görevlisi, çöp konteynerinin taştığını ve çöplerin niye dışarı atıldığını sordu. Ben de çöp konteynerinin buradaki 7-8 esnaf tarafından ortaklaşa kullanıldığını, dolduğu için de dışarı attığımız söyledim. Çöpler alınmadığı için konteyner dolmuş. Mecburen dışarı attık. Ardından bana çevreyi kirlettiğim gerekçesiyle para cezası yazdı. Ben de ceza makbuzunu zabıta amirine geri verip, ’Bu adaletsizlik. Bu ceza benim hakkım değil. Bunu götür belediye başkanına ver. Parası çoksa kendisi ödesin’ diye gönderdim."

’Müşterilerimin önünde tokat attı’

Olayın ardından Belediye Başkanı Yusuf Bayat’ın, zabıta görevlileriyle markete geldiğini belirten Tekin Erdağ, "Ben kasada müşteriyle ilgilenirken, zabıta görevlisi ’Başkan geldi. Bana söylediklerini, ona da söyle’ dedi. Kafamı kaldırır kaldırmaz, Başkan Bayat bana tokat attı. Neye uğradığımı şaşırdım. Gözlüğüm fırladı. Polise şikayet ettim. Hakkımı sonuna kadar arayacağım" dedi.

’Hakaret etti tokat attım’

Belediye Başkanı Yusuf Bayat da Tekin Erdağ’ın kendisine hakaret ettiğini öne sürerek, şunları söyledi:

"Tekin Erdağ, sürekli çevreyi kirletiyor. Zeytin sularını bile konteynere döküyor. Haliyle pis koku oluşuyor. Orası belediyenin önü ve kent meydanı. Arkadaşlarımız bir kaç kez çevreyi kirletmemesi konusunda uyarmış. Uyarıları dikkate almayınca Kabahatler Kanunu’na göre ceza yaşmışlar. Tekin Erdağ da ’Parayı başkan ödesin’ deyip, bana hakarette bulunmuş. Zabıta görevlisi arkadaşlarım bana durumu anlatınca markete gittim. Aynı hakareti müşterilerin gözü önünde yapınca, oruç tutmanın da etkisiyle tokat attım. Ben millet tarafından seçilerek gelmiş bir kişiyim. Milletin seçtiği kişiye böyle halkın içinde hakaret olmaz."

Hakkında 170 lira para cezası uygulanan Tekin Erdağ’ın, postayla gönderilen ceza makbuzunu da teslim almayıp geri gönderdiği öğrenildi.