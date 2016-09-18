Belediye başkanı sokak temizliğinde

İtalya'nın Sardinya adasında bir kasabada belediyenin eleman eksikliği yüzünden belediye başkanı kendisi sokakları temizlemeye başladı.

Zerfaliu Belediyesi'nde çevre temizliği hizmetlerinden sorumlu son çalışanının 6 ay önce emekli olması üzerine sokaklarda çöp ve kirlilik artmaya başladı.

Bürokratik engeller yüzünden yeni eleman alamayan Belediye Başkanı Pinuccio Chelo, sonunda kolları sıvayarak şahsen temizliğe girişti.

23 Eylül'de kutlanacak olan, kasabanın önemli etkinliklerinden Aziz Pio Bayramı öncesi meydanların temiz ve hijyenik olmasına özen gösteren Belediye Başkanı, "Vatandaşlarımızın temiz ve şık bir kasabaya sahip olmaya hakları var" dedi.

Yerel basına konuşan Başkan Chelo, yeni işe alımlar yapabilmek için bir ay önce başvuruda bulunduklarını ancak işe alımlardan sorumlu görevlinin hastalık iznine ayrılması nedeniyle bürokratik işlemlerin durduğunu anlattı.

Belediyenin kasasında para olmasına ve kasaba halkı arasında işsizlerin de bulunmasına rağmen bürokrasi engeline takıldıklarından yakınan Belediye Başkanı, "Hem çok sayıda işsize çalışma imkanı sağlayabilir hem de kent merkezini güzelleştirebilirdik" diye konuştu.

Öte yandan basındaki haberlere göre kasaba halkı başkanlarını sokakta elinde süpürgeyle görmekten memnun.

Zerfaliu sakinleri sokakları temizlerken gördükleri Belediye Başkanı'na "Bravo, gerçekten çalışan bir başkansın" diye destek gösterisinde bulunuyor.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda da kimileri başkanı tebrik ederken kimileri ise İtalya'da bürokratik işlemlerin karmaşıklığı yüzünden küçük yerleşim birimlerinde bu gibi durumlara sıklıkla rastlandığını yazdı.