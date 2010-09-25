Belediye başkanı şapka takıp dans etti

T24 - Muhafazakar derneği kızdıran festivalde, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın şapka takıp dans etti.



Almanların hasat bayramı olarak kutladıkları Oktoberfest, Antalya'da da kutlanıyor.



Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Efes Pilsen'in destek olduğu etkinliğin açılışını, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın ile Almanya'nın Antalya Konsolosu Frank Urbschot, bira fıçısının kapağını tahta bir çekiçle kırarak yaptı.



Aktur Lunapark yanındaki alanda düzenlenen festivalin açılışında Akaydın, Alman müzik gruplarıyla dans ederek eğlendi.



Akaydın, festivalin bu yıl ikincisini düzenlendiklerini hatırlatarak, ''Çok keyifli bir festival. Geçtiğimiz yıl 25 bin kişi festivale katıldı. Bu yıl sayının 40 bine ulaşmasını bekliyoruz. Antalya kültürlü bir şehir ve bu nedenle de Almanya'nın kültürünü burada yaşatıyoruz'' diye konuştu. Akaydın, gelecek yıllarda Rusya için de benzer festivaller düzenleyebileceklerini sözlerine ekledi.



Müzik ve eğlenceseverleri buluşturan Oktoberfestte, 26 Eylül Pazar gününe kadar çeşitli müzik ve gösteri grupları sahne alacak.



Öte yandan Kimse Yok Mu Derneği Antalya Bölge Müdürü Tolga Dur, yaptığı yazılı açıklamada, festivalin düzenlenmesini kınayarak, iptal edilmesini istedi.



Bildiride şu ifadeler dikkat çekti:



"Yarı çıplak barmaid kızların bira dağıttığı, hat safhada müstehcenliğin yaşandığı, gençlerin alkole teşvik edildiği bu sosyal sorumluluk projesinden ötürü Büyükşehir Belediyesi'ni tekrar tekrar kınıyoruz.



Geçtiğimiz yıl derneğimizin tüm uyarılarına rağmen hiçbir önlem alınmayan festivalde alkolün etkisiyle festivalin ilerleyen saatlerinde çıkan hadiselerde 1 Alman'ın bıçaklanma olayını yaşamıştık. Faydasız, mesnetsiz ve hatta ciddi bir tahribat oluşturan bu organizasyonun iptal edilmesi için birkaç kişinin daha yaralanmasını veya öldürülmesini mi bekliyoruz?"



