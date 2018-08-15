Belediye Başkanı Salman: Yalova'da kat artırımına izin vermem

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA Belediye Başkanı Vefa Salman, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nden Yalova’nın ders çıkarttığını belirterek, göreve geldiği günden bu yana 4 kattan fazla yapılaşmaya izin vermediklerini söyledi. Arsa sahipleri ve müteahhitlerin talep ve baskılarına karşı direndiğini söyleyen Salman, “Çok yoğun baskılar geldiği oldu. Ben belediye başkanı olduğum sürece asla ve asla bu kentin betonlaşmasına, kat artırımına izin vermedim, vermeyeceğim” dedi.

Yalova Belediye Başkanı CHP\'li Vefa Salman, kentte yapılaşmayı 4 katla sınırladıklarını belirtti. Salman, \"17 Ağustos 1999 depreminin 19’uncu yıldönümüne geldik. Acılar hala bana göre tazeliğini koruyor ve korumak zorunda. Biz, 17 Ağustos 1999 depreminde depremin değil, binaların öldürdüğünü öğrenmiştik. O dönemde yaptığım meslek, gazetecilikti. Her açıdan, her tarafından 17 Ağustos depremini Yalova’da ve depremin özellikleriyle iyi irdeleme şansı bulmuştum. Belediye başkanı olmadan önce 2004-2009’da belediye meclis üyesiyken Yalova Belediye Meclisi’nde Yalova adına, deprem adına önemli kararlara imza atıldı. Oy birliğiyle çok önemli kararlar geçti. Belediye başkanı seçildikten sonra da bu aldığımız kararların devamlılığı, sürdürülebilirliği adına ısrarcı oldum. Neydi bu? Madem deprem değil, binalar öldürüyordu; çok katlı binalaşmanın, imara açılmanın, yoğunluğu artırmanın önünün kesilmesi gerekiyordu. Yalova’yı 4 katla sınırladık. Ben \'Yalova’ya asla ve asla 4 katın üzerinde imar vermeyeceğim\' dedim. Bu kararımın sonuna kadar arkasındayım” diye konuştu.

\'CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA RAHATSIZ\'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da betonlaşmadan yana rahatsızlığını zaman zaman dile getirdiğini hatırlatan Salman, “Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan bile büyük kentlerin, özellikle İstanbul’un ve çevremizdeki büyük kentlerin betonlaşmasından son derece rahatsız olduğunu defalarca dile getirdi. Geçmiş dönemde Çevre ve Şehircilik Bakanı da aynısını söylemişti. Ben de ne kadar haklı olduğumu tekrar üzerine basa basa perçinlemiştim. Madem deprem değil, binalar öldürüyor, niye bu ısrar illa kat artırılsın diye? Bunu anlamakta gerçekten çok güçlük çekiyorum. Yalova ile ilgili de hep şunu söyledim; Yalova etrafındaki büyük şehirlerle, İstanbul ile Bursa ile Kocaeli ile hatta Sakarya ile beton çölünün ortasındaki bir vaha. Benim de bu kentin bir şehr-i emini olarak görevim bu vahayı sonuna kadar korumak, kollamak ve sahiplenmek. Ben belediye başkanı olduğum sürece asla ve asla bu kentin betonlaşmasına, kat artırımına izin vermeyeceğim” dedi.

Yalova’nın 4 katla sınırlandırılması nedeniyle zaman zaman müteahhit ve arsa sahiplerinin baskılarıyla karşılaştığını söyleyen Salman, “Tabi ki yıllar içerisinde özellikle sektör temsilcilerinden, müteahhitlerden, arsa sahiplerinden çok yoğun baskılar geldiği oldu. \'Kat artırılsın\' dendi. \'Çözüm bundan geçiyor\' dendi. Ben de ısrarla buna ‘hayır’ dedim. Ki deprem döneminde de Beykoz’da bir karar alınmıştı. Son katların ahşap olması ve binanın yükünün azaltılması yönünde karar çıkmıştı. Ben o dönemde de bunu Yalova’da önermiştim. Keşke bu yönde de bir karar alınsaydı da 3 kat beton, üst kata da ahşap kat yapılsaydı. Burası çevre ve doğa kenti. Bu özelliğine de uygun olacaktı” diye konuştu.

\'DAMDAN DÜŞENİN HALİNDEN, DAMDAN DÜŞEN ANLAR\'

Depremin tekrar olacağını söyleyen Salman, bunun için hazırlıkların yapıldığını dile getirdi. Yalova’da Deprem Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Gündoğdu’nun katılımıyla ‘Deprem Öncü İşaretleri İzleme İstasyonu’nun açılışını yapacaklarını belirten Salman, “19 sene geçmiş ama biz yine unutturmamak adına faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Oğuz Gündoğdu daha önce deprem erken uyarı sistemiyle ilgili Yalova’da birkaç istasyon yaptılar. Ben de destek verdim. Onun da açılışını gerçekleştireceğiz. Deprem bir gün gene gelecek. Bu bir doğal gerçek. Biz, tedbirimizi almak zorundayız. Hani bir söz vardır; ‘hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünya için, yarın ölecekmiş gibi öbür dünya için’ diyor ya. İşte bu bilinçle hareket ediyoruz, ama biz damdan düşenin halinden damdan düşen anlar misali bunu yaşadık. Ağır bedeller ödedik. Yalova’da 5 bine yakın vatandaşımız kaybettik. Bir daha deprem gelecekse, bir daha böyle felaketi en az hasarla karşılamak için elimizden geleni yapmak zorundayız” şeklinde konuştu.

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