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15 Temmuz Darbe Girişimi

Belediye başkanı ölen oğlundan özür diledi: Cemaate karşı kaybettiğinde çıkışmıştım, affet

"15-16 Temmuz sürecinde aklıma ilk gelenlerden biriydi bu diyaloğumuz"

15 Ağustos 2016 14:34

CHP'li Yalova Belediyesi Başkanı Vefa Salman, trafik kazasında kaybettiği oğluna hitaben bir mesaj yayımlayarak Gülen cemaati konusunda özür diledi. Salman, "Cemaate kaybettiğinde çıkışmıştım, affet beni oğlum" dedi.

Gazeteduvar.com.tr'nin haberine göre; CHP’li Yalova Başkanı Vefa Salman, Facebook hesabından “Affet beni oğlum” başlıklı bir yazı yayımlayarak, oğlu Özgün Salman ile daha önce Cemaat konusunda aralarında geçen konuşmayı aktardı. Salman, “Sonsuzluğa yürüyüşünün üzerinden kocaman tam 4 yıl geçti. Hesapta uzun bir süre” diyen Vefa Salman, “Ama sen gel bize sor, acımız beynimizde ve yüreğimizde dünmüş gibi sıcaklığını, tazeliğini koruyor” dedi.

"Yeterince çalışmadın"

Oğlunun kendisini Cemaat konusunda uyardığını belirten Başkan Salman özetle şunları yazdı: “Seni kaybedişimizin dördüncü yılında bir özür borçluyum oğlum. Hani Hukuk Fakültesini kazanıp birinci sınıfa başlamıştın. Bir hafta sonu Yalova’ya geldiğinde ‘Baba birinci sınıf temsilci seçimi var, girmeyi düşünüyorum’ demiştin. Hiç düşünmeden ‘gir oğlum aferin sonuna kadar arkandayım’ diye destek vermiştim.

Seçim bitip Yalova’ya döndüğünde dört kişi arasında ikinci olduğunu söyleyip, ‘kaybettim’ demiştin.

Sana aynen ‘Kaybettin değil, yeterince çalışmadın’ diye çıkışmıştım. Tatlı-sert azarlamamı olgunlukla dinlemiş. ‘Baba birinci olup seçilen Fetullahçı cemaatten, bunlar aynı evlerde, aynı yurtlarda kolayca hemen organize oluyorlar, ondan kaybettim’ diye yanıt vermiştin.

Sana yüksek sesle bir şey demeden, bu nasıl bir iştir, nasıl bir çalışmadır, nasıl bir yapıdır, bir fakültenin henüz birinci sınıfının temsilci seçiminde dahi kendilerinden olsun savaşındalar diye endişelenmiş hatta korkmuştum.

15-16 Temmuz sürecinde aklıma ilk gelenlerden biriydi bu diyaloğumuz.

Ve şimdi sana bu konuda söylediklerim için

"Affet beni oğlum"

Sensiz hayat öyle zor ki oğlum. O yüzden hep ağzımda ‘Allah’ım düşmanımı evlat acısıyla sınamasın.’

Kadere iman etmişiz, Yaradana sığınıyoruz.

Çok özledim, çok özledik…

Görüşene kadar hoşçakal.

Nurlar içinde uyu koçum, oğlum, ÖZGÜNÜM”

Yalova Belediye Başkanı Salman ölen oğlundan özür diledi: Cemaat konusunda...

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