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Belediye başkanı, oğluyla aynı filmde rol aldı

ADANA, (DHA)- ADANA'da, Çukurova İlçe Belediye Başkanı Soner Çetin, oğlu Deniz Çetin’in başrol oynadığı Görüş Günü filminde rol aldı

28 Mart 2018 16:55

ADANA, (DHA)- ADANA\'da, Çukurova İlçe Belediye Başkanı Soner Çetin, oğlu Deniz Çetin’in başrol oynadığı Görüş Günü filminde rol aldı.
Yazar Ayça Öztorun\'un senaryosunu kaleme aldığı \'Görüş Günü\' filmi, uluslararası film festivallerinde yarışmaya katılacak. Fragmanı yayınlanan filmin ilk gösterimi Adana\'daki Orhan Kemal Edebiyat Festivali kapsamında 30 Mart\'ta gerçekleştirilecek. Yönetmen Fatih Koca tarafından çekilen filmin yapımcılığını Çukurova Belediyesi üstlendi. Yazar Ayça Öztorun, filmin Adana\'da çekildiğini ve oldukça iddialı olarak hazırlandığını belirterek, uluslararası yarışmalarda gösterileceğini söyledi.
\'Görüş Günü\' filminde oğlu Deniz Çetin ile kamera karşısına geçmekten duyduğu heyecanı dile getiren Soner Çetin, \"Çukurova Belediyemizin yapımını üstlendiği ve benim de oğlum ile birlikte rol aldığım filmin gösterimini herkes gibi heyecanla bekliyorum. Filmi ilk kez 30 Mart’ta Çukurova Orhan Kemal Kültür Merkezi’nde seyirciyle buluşturacağız. Tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz\" dedi. Sanata, sanatçıya, güzele ve öğretiye dair her türlü sanatsal faaliyetlere saygısının sonsuz olduğunu anlatan Çetin, film ekibine teşekkür etti.

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