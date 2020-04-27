Belediye Başkanı "Konya'mızın yazlığı olacak" dedi, Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü 'Beyşehir' imara açılıyor

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Türkiye‘nin en büyük tatlı su gölü durumundaki Beyşehir Gölü‘nün kenarında bulunan 188 hektarlık bölgeye plaj, marina, kamping alanı, bungalovlar ve çadır kamplı tesisler yapılacağını açıkladı.

"Konya'mızın yazlığı olacak"

Beyşehir gölünün, Konya için “deniz niteliğinde” olduğunu söyleyen Bayındır, “Bu projeyle Konya’mızın, İç Anadolu‘nun yazlığı olacak bir yer hazırlıyoruz” dedi. Bayındır, bölgeye yapılacak değişimi şu sözlerle açıkladı: "Bu sene plaj, karavan ve günübirlik kamping alanını çözeceğiz. Manzaraya hakim bir yerde kademeli bir biçimde bungalovlar yerleştireceğiz. Plajın arka planında, sazın içinde çakma ağaçlarla ahşap yapı kavramıyla yine bungalovlar ve kameriyeler çözeceğiz."

CNN Türk‘te “Yeşil Doğa” isimli programı hazırlayıp sunan Güven İslamoğlu da Twitter’dan yaptığı paylaşımla, karara tepki gösterdi. İslamoğlu paylaşımında Göl’ün kirlilik sorununu ve su seviyesindeki düşmeyi hatırlattı.

Tarımsal sulamada kullanılması ve yanlış balık politikası nedeniyle Göl’ün seviyesinin 26 metreden 6 metreye kadar düştüğü haberleri basında yer almıştı.