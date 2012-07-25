Belediye Başkanı: Susun ulan! Duble yollar bitince değerini anlayacaksınız

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, mühürlü asfalt fabrikasının iki ay daha çalışacağını söyledi ve protestocuları azarladı: "Susun lan! Duble yollar bitince değerini anlayacaksınız."

İstanbul Büyükçekmece’deki Muratbey Mahallesi’nin iki yıldır mahalleye zehir saçan ruhsatsız asfalt fabrikasına tepkiler devam ediyor.

‘Meskenlerden ve insanların ikamet ettiği diğer yerlerden mutlaka uzak bulundurulması’ gereken ve üç kere mühürlenmesine rağmen çalışmaya devam eden fabrikaya halkın tepkisi sürüyor. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ise halkı 1.5 yıldır zehirleyen, kendi zabıtası tarafından mühürlenen ruhsatsız fabrikaya destek verdiğini açıkladı. Akgün, önceki gün mahallede Büyükçekmece Belediyesi tarafından verilen iftar yemeğinde fabrikayı protesto edenlere önce “Susun lan” diye bağırdı. Halkın tepkisi üzerine de fabrikanın 2 ay daha açık kalacağını belirten Akgün şöyle devam etti: “Ruhsat iptal edilmiş ancak o şantiye eylüle kadar devam edecek. Ne derseniz deyin. Bu devletin en üst bakanları dahi bu şantiyeden haberdar olmuşlardır, bize verdikleri talimatlarla Çatalca yolu bitmeden şantiye kaldırılmayacak demişlerdir. Duble yollarla buraya gelebiliyorsanız onun değerini iyi anlayacaksınız.”

İftar yemeğini protesto eden mahalleli “Zehirledin, şimdi yemek mi vereceksin?”, “Ekmek istemiyoruz, sağlık istiyoruz” diye bağırarak Belediye Başkanı Hasan Akgün’ü yuhaladı. Önce müzik açılarak yuhlama sesleri bastırılmaya çalışıldı. Sonra Akgün, kendisiyle konuşmaya çalışan köyün eski muhtarı Fahrettin Filiz’i de “Kaybol, çık dışarıya!” diyerek meydandan uzaklaştırdı. Hasan Akgün’ün konuşması üzerine sinirlenen protestocularla yemekleri dağıtan belediye çalışanları arasında gerginlik yaşandı. Muratbey sakinleri, iftar yemeği için Mimar Sinan ve Ahmediye mahallelerinden otobüslerle getirilen ve başkanı alkışlayan vatandaşlara da tepkiliydi: “Bu yemeğe gelenlerin hepsi yabancı. Muratbey Mahallesi’nden bir kişi bile yok.” Olaylı geçen yemekten sonra komşu mahallelerden gelenler otobüslere binerek geri dönünce meydan bomboş kaldı.

Mühür durdurmadı, iftar durdurdu

Yasalara göre yerleşim yerlerinin yakınında asfalt fabrikası çalıştırılamıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ’nin ruhsatını iptal ettiği, iki hafta önce de üçüncü kez mühürlediği fabrika ise hâlâ bacasından duman saçarak 50 metre yakınındaki evlerin, bahçelerin, tarlaların üzerine zift yağdırıyor. Halkın sağlığını perişan eden fabrikaya dur diyen yok. İBB mühürledi ama fabrika zehir saçmaya devam ediyor. Üçüncü mührü de kırarak iki haftadır durmaksızın çalışan fabrikanın ilk kez iftar yemeği için saat 16.00’da çalışmayı bıraktığını belirten mahalleli “Kendileri on dakika dayanamıyorlar, biz bir buçuk yıldır bu kokuyla yaşıyoruz” dedi.

Radikal , Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü’nün Büyükçekmece Belediyesi’ne bir not göndererek “Fabrikanın otoyol çalışması tamamlanana kadar açık kalması zorunludur” dediği ve fabrikanın 5 Eylül’e kadar açık kalması için baskı yaptığını ortaya çıkarmıştı. Büyükçekmece Belediyesi de fabrikanın kapatılması için uğraştıklarını söylemiş, hatta arazinin hissedarlarından Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Ali Üner, “Şimdi olsa o şantiyeye asla kiralamazdım. Halkın kılına zarar gelsin istemem” demişti. Fakat Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün iftar yemeğindeki konuşmasında mahallelinin ‘kendileri için yapılan’ asfalt fabrikasının değerini duble yollar bitince anlayacağını savundu. Fabrikanın 50 metre ilerisinde yaşayan Hamiyet Öztürk ise eylemden sonra “Yol yapılacak diye bu kadar insan ölecek mi? Bugün bir rüzgâr esti, yine içime zehir doldu” diye tepki gösterdi. (Elif İnce/ Radikal)