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Belediye Başkanı, gazi uzman çavuşa kız istedi

Vahit İŞBAŞARAN/KRKLARELİ, (DHA)- KIRKLARELİ  Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Suriye'de düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı sırasında El Bab’da gazi olan Uzman Çavuş Sezer Özdere’ye kız istedi

23 Ocak 2018 15:53

Vahit İŞBAŞARAN/KRKLARELİ, (DHA)- KIRKLARELİ  Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Suriye\'de düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı sırasında El Bab’da gazi olan Uzman Çavuş Sezer Özdere’ye kız istedi.
Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Fırat Kalkanı Harekatı\'nda yaralanan Uzmun Çavuş Sezer Özdere’ye evlenmesi durumunda kız istemeyi kendisinin yapacağına söz vermiş ve o gün söz yüzüklerini keseceğini de belirtmişti.
Kesimoğlu verdiği bu sözü tuttu ve El Bab’da gazi olan Sezer Özdere’ye kız istedi. Lüleburgazlı Senem Doğan ile hayatını birleştirme kararı alan gazi Uzman Çavuş Özdere’nin bu mutlu gününe Kesimoğlu ortak oldu. Kesimoğlu, Doğan’ın ailesinden Özdere ailesi adına Senem Doğan’ı istedi.
Söz yüzüklerinin kurdelesini de kesen Kesimoğlu, \"Suriye El-Bab’da kahramanca çarpışarak gazi olan hemşerimiz, sevgili kardeşim Sezer Özdere’ye  bir gün evleneceği zaman kız istemeyi yapmak üzere söz vermiştim. Bu akşam çok mutluyum çünkü Lüleburgaz’da sevgili Senem Doğan ile sözlerini kestik. Hayırlısı olsun, Allah tamamına erdirsin\" dedi.

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