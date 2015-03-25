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Belediye başkanı cinayete azmettirmekten gözaltında

Elazığ'ın Palu İlçesi'ne bağlı Beyhan Belediye Başkanı, amcasının katilini öldürtmekten gözaltına alındı

25 Mart 2015 17:05

Elazığ'ın Palu İlçesi'ne bağlı Beyhan Belediye Başkanı SP'li Hüseyin Ataş, amcası eski belediye başkanı Hasan Ateş'in katili Mustafa Bayram'ın öldürülmesiyle ilgili azmettirici iddiasıyla gözaltına alındı.

Geçen Kasım ayı sonunda Antalya'nın Döşemealtı İlçesi, Düzlerçamı Mesire Alanı'nda bir köpeğin sürekli havlamasından şüphelenen çevredekiler, hayvanın bulunduğu yerde bir bölümü toprağa gömülü ceset olduğunu fark etti. Polis olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cesedin 18 yaşındaki Mustafa Bayram'a ait olduğunu belirledi.

Mustafa Bayram'ın, 9 Ağustos 2013 günü Elazığ'ın Palu İlçesi'ne bağlı Beyhan Beldesi eski belediye başkanı Hasan Ateş'i bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Bayram'ın ölümüyle ilgili Ş.A. ve R.A.'yı gözaltına aldı. Ş.A. ve R.A. tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet zanlıları Ş.A. ve R.A.'yı azmettirdiği iddiasıyla Beyhan Beldesi'nin halen belediye başkanı olan Hüseyin Ataş'ı gözaltına aldı. Polis tarafından Antalya'ya getirilen Hüseyin Ataş'ın, öldürülen Hasan Ateş'in yeğeni olduğu belirtildi. Sorgusu süren Ataş, yarın adliyeye sevk edilecek.
 

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