“Belediye Başkanı Aldatmaz, cezaevinde darp edildi” iddiası

Elazığ T Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan Saray Belediyesi Eşbaşkanı Zilan Aldatmaz'ın, 40'a yakın gardiyan tarafından darp edilerek merdivenlerden atıldığı ve darp sonrası Aldatmaz'ın, parmağının kırıldığı iddia edildi.

1 Kasım 2016 tarihinde tutuklanan Van'ın Saray Belediyesi Eşbaşkanı Zilan Aldatmaz, bulunduğu Elazığ T Tipi Kapalı Cezaevi'nde gardiyanlar tarafından darp edildi. Aldatmaz'ın avukatı Resul Aslan'ın verdiği bilgilere göre, sayım için koğuşa giren gardiyanların, üst katta bulunan tutukluların alt kata inmesini istemesi üzerine tartışma yaşandığını söyledi.

Dihaber'in haberine göre, Aslan, bir tutuklu namaz kıldığı için alt kata inemeyince gardiyanlar tarafından "Biz sizi indirmesini biliriz" denilerek müdahalede bulunduğunu aktardı. Gardiyanların saldırısı karşısında direnen kadınların darp edildiğini belirten Aslan, saldırı üzerine 40'a yakın gardiyanın koğuşa girerek tutukluları darp ettiğini söyledi.

Saldırı sırasında üst katta bulunan müvekkili Aldatmaz'ı özelikle hedef aldıklarını ve merdivenlerden aşağı atıldığını vurgulayan Aslan, "Müvekkilim Zilan Aldatmaz merdivenlerden atıldığı sırada sol kolundan darbe almış ve sol elinin yüzük parmağı kırıldı. Vücudunun çeşitli bölgelerinde morluklar var" dedi.

Müvekkilinin suç duyurusunda bulunduğunu dile getiren Aslan, gardiyanların Aldatmaz ve diğer tutuklu kadınlar hakkında "Mukavemet ettikleri" gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.