Belediye Başkanı 3 metrelik çukura düştü

Siirt Belediye Başkanı Mervan Gül, inceleme yaptığı su şebekesi alanında 3 metrelik yükseklikten düşerek yaralandı.



Siirt'e su sağlayan Şirvan ilçesindeki Hesko su kaynağındaki arıza onarım çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Gül, ayağının kayması sonucu düştü.



Yaklaşık 3 metre yükseklikten demir boruların üzerine düştüğü öğrenilen Gül, Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yetkililer, Gül'ün beyninde ödem oluştuğunu ve tedavisinin sürdüğünü bildirdi.



Başbakan'ın önünü açmıştı



Siirt Belediye Başkanı Mervan Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a halen sürdürdüğü görev ve TBMM'ye girmesinin yolunu açan isim olarak tanınıyor. AKP'yi 14 Ağustos 2001'de kuran ve genel başkan seçilen Recep Tayyip Erdoğan, hakkındaki seçim yasağı nedeniyle 3 Kasım 2002 tarihindeki seçimlere giremedi. Erdoğan'ın yerine halen Cumhurbaşkanlığı'nı sürdüren Abdullah Gül bir süreliğine AKP Başkanlığı ve Başbakanlığı sürdürdü. Siirt Milletvekili Fadıl Akgündüz'ün milletvekilliğinin düşürülmesi üzerine yapılan ara seçimde yerine aday olan AKP Mervan Gül, adaylıktan çekildi. Gül'ün çekilmesi ile yerine aday olan Erdoğan'a parlamento yolu açıldı. Mervan Gül, daha sonra yapılan yerel seçimlerde AKP tarafından Siirt Belediye Başkanı gösterildi.



