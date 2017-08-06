Belediye arazisine imar izni vermedi, açlık grevine başladı!

Adapazarı'nda, belediyenin 9 bin 450 metrekare büyüklüğündeki tapulu arazisini imara açmamasına tepki gösteren 45 yaşındaki Samet Gürtay 4 gündür açlık grevi yapıyor.

Adapazarı Korucuk Mahallesi 4142. Sokak'taki 9 bin 450 metrekarelik arazinin mirasçı yakınlarından biri olan 45 yaşındaki Samet Gürtay, diğer mirasçılarla birlikte 2014 yılında Adapazarı Belediyesi'ne imar izni için başvurdu. Başvurunun kabulü ardından Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi araziye imar izni verilmesiyle ilgili kararı onayladı. Ancak, 14 gün sonra 'Sehven' verildiği gerekçesiyle kararı iptal etti. Bunun üzerine belediye hakkında dava açılırken, Sakarya 2'nci İdare Mahkemesi'nden çıkan kararda mahkeme belediyeyi suçlu bularak belediye kararının bozulmasına hükmetti.

4 günden bu yana arazideki çadırında açlık grevinde

Mahkemenin bu kararına itiraz eden Sakarya Büyükşehir Belediyesi, meclis onayı sonrası yaptığı plan değişikliğiyle araziyi 'Kapalı pazar yeri' ilan etti. 4 günden bu yana arazideki çadırında grev yapan Samet Gürtay, grevini arazileri için gerekli işlem yapılıncaya kadar sürdüreceğini belirterek, şöyle dedi:

"Kendi tapulu arazimin mülkiyet hakkı kısıtlanıyor, herhangi bir işlem yapamıyorum. Burası benim tapulu arazim. İmar planı alabilmek için 2014 yılında belediyeye başvurduk, imar planımızı aldık. 14 gün sonra 'İmar planı sehven verilmiştir' diye iptal etti. Daha sonra belediye hizmet alanı sınırları içinde gösterildi. Dava açtık, Sakarya 2'nci İdare Mahkemesi'nde davamızı kazandık. Sonrasında 'Plansız' kaldı diye belediye buraya kapalı pazar alanı diye plan yaptı, tekrar bizi mağdur etti. Yani şu an tapu bizim üzerimize, benim yerim ama üzerine herhangi bir çivi çakmaya dahi hakkım yok. Burası 9 bin 450 metrekare. Nakit olarak satıldığında günümüz şartlarında 4.5-5 milyon lira civarında. Daire karşılığı da 90-100 daire karşılığında."

Cumhurbaşkanı ve Başbakan'a yardım çağrısı

Samet Gürtay, Cumhurbaşkanı ve Başbakan'a yardım çağrısı yaparken, 2 hafta önce belediye başkan yardımcısı ile görüştüğünü ve "Gerekirse bizim davamızdan vazgeçeceğimizi, buranın kamulaştırılmasını, istiyorsanız kamulaştırma yapmalarını" söylediğini anlattı. Gürtay, şöyle devam etti:

"Belediyede ödenek olmadığını, 2018 yıllarında görüşmemizi istediler. Mağduruz, kendi arsamızı kullanamıyoruz. Tamamen mülkiyet hakkımızı kısıtlıyor, bizim bir şey yapmamızı engelliyor. Bunun giderilmesini istiyorum. İlk mahkemeyi kazandığımızda plansız kaldı dediler, aslında burası bin/25000 ölçekli imar alanı, bunu değerlendirip bin/5000'lik kapalı pazar yeri yaptılar. Açlık grevine 4 gündür devam ediyorum. Hakkımı alana kadar da devam etmeye çalışacağım. İnsanları mağdur edip, arsalarını elinden almak bu kadar kolay olmamalı. Buradan Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımıza sesleniyorum, onlar bu devletin büyükleri bize yardımcı olmalarını istiyorum."