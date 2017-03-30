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Yaşam

Belediye amcanın cevabı sosyal medyadan geldi

"Yeter ki kalplerdeki sevgiler silinmesin..., Lakin aşk da temiz bir dünya ister!"

30 Mart 2017 15:08

Çorum’un Osmancık İlçesi’nde bir kişinin duvara yazdığı, "Belediye amca duvardan silmesi kolay, kolaysa gel kalbimden sil" yazısına belediyenin Twitter hesabından cevap verdi. Belediye hesabı bu yazının olduğu fotoğrafı "Yeter ki kalplerdeki sevgiler silinmesin..., Lakin aşk da temiz bir dünya ister!" yazısıyla paylaştı.

Çorum'un Osmancık İlçesi'nde bir kişi Esentepe Mahallesi'ndeki parkın duvarına, "Belediye amca duvardan silmesi kolay. Kolaysa gel kalbimden sil" diye yazdı. Osmancık Belediyesi de bu yazının fotoğrafını çekip, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. "Yeter ki kalplerdeki sevgiler silinmesin..., Lakin aşk da temiz bir dünya ister!” diye paylaşılan fotoğrafla yanıt veren Osmancık Belediyesi'nin bu paylaşımı Twitter kullanıcıları tarafından defalarca paylaşıldı. 

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