Belediye AIDS yürüyüşünü 'uygun bulmadı'

Pozitif Yaşam Derneği'nin 1 Aralık Dünya AİDS Günü'nde düzenleyeceği sokak etkinliklerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi izin vermedi.

Dernek, 2008'den beri her sene 1 Aralıkta HIV/AIDS konusunda bilgilendirici konuşmaların yapıldığı, broşür ve kondomların dağıtıldığı geniş katılımlı yürüyüşler düzenliyor. Yürüyüşlere doktorlar ve tıp öğrencileri de destek veriyor.

Pozitif Yaşam Derneği Başkanı Dr. Nejat Ünlü, etkinlik başvurusunu belediyeye 17 Kasım'da ilettiklerini, ancak her sene izinli olarak gerçekleştirdikleri yürüyüşe red cevabını etkinlik tarihinden iki gün önce aldıklarını söyledi.

Kendisiyle görüştüğümüzde Beyoğlu Belediyesi'ne etkinlik başvurusunu yapmakta olan Ünlü şöyle konuştu:

"Bu her sene düzenlediğimiz bir etkinlik. Geçtiğimiz sene Büyükşehir Belediyesi'nden de izin almıştık. Ama bu sene yürüyüşümüzü İstiklal Caddesi sınırlarında gerçekleştireceğiz ve Taksim Meydanı gibi ana arterlere çıkamayacağız. Çünkü Büyükşehir Belediyesi'nin red kararı İstanbul'daki tüm ana arterleri kapsıyor. Etkinlik zaten yarın. Bana red cevabını dün saat 16.00'da verdiler. Hiçbir gerekçe de göstermediler. Bilgilendirme etkinliğimiz 'uygun bulunmamış".

Derneğe Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Zabıta Daire Başkanlığı Zabıta Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Zabıta Daire Başkanı'nın imzasıyla gönderilen cevap şöyle:

"1 Aralık Dünya AİDS Günü olması vesilesiyle HIV/AİDS konusunda toplumu bilinçlendirmek amacıyla 1 Aralık 2012'de 10.00-14.000 saatleri arasında Kadıköy Meydanı'nda çeşitli etkinlikler ile başlayacak ve Beşiktaş Meydanı'nda bilgilendirme materyallerinin dağıtımıyla son bulacak olan organizasyon için izin verilmesi ilgili dilekçeyle talep edilmektedir.

"Dilekçe Başkanlığımızca tetkik edilmiş olup, söz konusu talep uygun görülmemiştir."

1 Aralık Dünya AIDS Günü etkinliği, yarın saat 10.00'da Galatasaray Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

(Çiçek Tahaoğlu/BİANET)