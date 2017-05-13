Belden aşağısı tutmayan inşaat işçisine 'iş görebilir' raporu

Eskişehir’de geçirdiği iş kazası nedeniyle belden aşağısı tutmayan inşaat işçisi Ömer Kaynar için hastaneden ‘İş görebilir’ raporu verildi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Eskişehir'de çalıştığı inşaatın ikinci katından düşüp yaralanan ve belden aşağısı tutmayan 17 yaşındaki Ömer Kaynar'a hastane 'İş görebilir' raporu verdi. Kaynar'ın avukatı, yargıya başvuracaklarını belirtti.

Kaza 21 Kasım 2016 tarihinde Batıkent Mahallesi'nde meydana geldi. Bir inşaatta çalışan Ömer Kaynar 2'nci kattan asansör boşluğuna düştü. Ağır yaralanan Kaynar ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir süre ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören Kaynar, belden aşağısını tutmaması nedeniyle Yunus Emre Devlet Hastanesi Zübeyde Hanım Fizik Tedavi Merkezi'ne sevk edildi. ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nden de Ömer Kaynar için Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) 'İş görebilir' raporu gönderildi.

Çalışabilecek durumda değil

Ömer Kaynar'ın avukatı Özlem Kökler, Kaynar'ın çalışabilecek durumda olmadığını söyledi. Yargıya başvurduklarını belirten avukat Kökler şöyle konuştu:

“Tıp Fakültesi Hastanesi, SGK'ya yapılan bildirimde Ömer için iş görebilir raporu vermiş. İş kazası sonucunda savcılıkta bir soruşturma devam ediyor. Bunun dışında kurumdan bağlanacak olan gelirine bağlı olarak bunun karşılanmayan kısmına ilişkin iş mahkemesine maddi ve manevi tazminat davası da açacağız. Ömer yürüyemiyor ve gelecekte de kuvvet ve muhtemelen de yürüyemeyecek. Ama tabii ki son kararı doktorları verecek.”

Kazadan sonra sigorta!

Ömer Kaynar ise inşaata sigortasız olarak çalıştığını söyleyerek, “Çalıştığım yerde iş güvenliği de yoktu. Ayağımın kayması sonucu kendimi yerde buldum. Parmaklarımı ayaklarımı oynatamıyorum. Belimde kırıklarım var. Yürüyemiyorum. İş güvenliği olsa benim halim böyle olmazdı. Sigortam ben düştükten 10 gün sonra başlatıldı. Ben adalet istiyorum. Sigortadan almam gereken parayı da alamıyorum çalışır durumda gösterildiğim için” dedi.

ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi yetkilileri konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.