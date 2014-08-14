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Belçim Bilgin Erdoğan'a 'PKK'lıyım diyorsun' mesajı

Ünlü oyuncu Belçim Bilgin Erdoğan'ı, oyunculuğunun 10’uncu yılında paylaştığı fotoğrafa yorum yapan takipçisi kızdırdı

14 Ağustos 2014 18:04

 Instagram hesabından oyunculuğunun 10. yılı nedeniyle bir fotoğraf paylaşan Belçim Bilgin Erdoğan yayınladığı fotoğrafın altına, "Sabah tarih; benim icin oyunculuga baslamamin 10 yilini gosteriyordu.. tam 10 yil olmus ve zaman gercekten pek hizli akarmis.. Acikli olan biz filmi Irak'ta cekerken savasin ortasindaydik ve aradan 10 yil gecti orasi yine karisik, yine aci, yine zulum ve yine hice sayilan insan hayatlari..." notunu düştü. 
Güzel dileklerde bulunanların yanı sıra bir takipçisinin yaptığı yorum oyuncuyu kızdırdı. Fotoğrafın altına "Pkklıyım diyosun belcim abla helal sana" yazan takipçisine Erdoğan, "Böyle ruh hastaları da var nefes alan, yazık!.. İnsanlar ölüyor vicdansız" dedi.

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