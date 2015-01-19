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Belçim Bilgin: Tadınızı kaçıracağım ama...

Belçim Bilgin Erdoğan eşi Yılmaz Erdoğan'ın gittikleri restorandan ayrılmasının ardından arka kapıya çağırdığı araçla mekandan ayrıldı

19 Ocak 2015 13:33

Yılmaz Erdoğan ile eşi Belçim Bilgin Erdoğan, cumartesi gecesi Etiler'deki Fenix'teydi. İçeride Yılmaz Erdoğan'ın başkalarıyla ilgilenmesine kızan eşinin duruma tepki gösterdiği ve ikilinin arasında minik bir tartışma çıktığı iddia edildi. Bilgin bu haberlere Instagram hesabından cevap vererek, "Tadınızı kaçıracağım, ne güzel de yazmışsınız bir senaryo, kıskançlık hem o da yetmemiş. 'Kıskançlık Krizi' demişsiniz, ne çarpıcı başlık ama yanlış" açıklamalarında bulundu.

Belçim Bilgin Erdoğan ise eşinin ardından arka kapıya çağırdığı araçla mekandan ayrıldı.

İçeride Yılmaz Erdoğan'ın başkalarıyla ilgilenmesine kızan eşinin duruma tepki gösterdiği ve ikilinin arasında minik bir tartışma çıktığı iddia edildi. Bu iddialara yanıt Belçim Bilgin'den geldi.

Belçim Bilgin bu haberlere Instagram hesabından cevap verdi:

"Tadınızı kaçıracağım, ne güzel de yazmışsınız bir senaryo, kıskançlık hem o da yetmemiş. 'Kıskançlık Krizi' demişsiniz.. Ne çarpıcı başlık ama yanlış. Yılmaz yoruldu erken çıktı. Ben arkadaşlarımla kalıp daha sonra çıktım! Olan bu, sevgilerimle"

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