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Belçim Bilgin Londra'ya mı taşınıyor?

Çiftin 2013’de bu yana boşanacakları iddia ediliyordu

25 Ağustos 2016 14:24

FOX TV'deki 'Kördüğüm' dizinde 'Naz' adlı karakteri canlandıran Belçim Bilgin'in, dizi ekibine "Eşim Yılmaz Erdoğan ile konuştuk, kariyerime yurt dışında devam edeceğim. Karşılıklı olarak kabul ettik" dediği öne sürüldü.


Yılmaz Erdoğan ile Belçim Bilgin 2006 yazında nikah masasına oturmuştu. Çiftin 2013’de bu yana boşanacakları iddia ediliyordu. 

Yılmaz Erdoğan 2 yıl önce Marmaris-Köyceğiz’e yerleşti. Belçim Bilgin, İngiltere-Amerika arasında mekik dokudu. Çift şimdilik boşanmak yerine farklı ülkelerde yaşamayı, yalnızca çocukları Rodin için bir araya gelmeye karar verdi. 

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Belçim BilginLondraYılmaz Erdoğan

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