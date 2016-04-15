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Deutsche Welle

'Belçika'nın en tehlikeli cihatçı simsarına' hapis cezası

Brrüksel'deki temyiz mahkemesi dinci terör örgütlerine militan toplayan Halid Zerkani'nin hapis cezasını 15 yıla çıkardı.

15 Nisan 2016 17:05


Brüksel istinaf mahkemesi, İslamcı terör örgütlerine gönüllü arayan radikal dinci Halid Zerkani'yi üç yıl artırımlı hapis cezasına mahkûm etti. Federal Savcı ‘Zerkani'nin Belçika'nın gelmiş geçmiş en tehlikeli militan simsarı olduğunu' söyledi. Temyiz mahkemesi Zerkani'ye verilen mahkûmiyet cezasını 12 yıldan 15 yıla çıkardı.

‘Molenbeek Emiri' olarak da adlandırılan Halid Zerkani'nin terör eylemleri için topladığı militanlar arasında, toplam 162 kişinin hayatına mal olan Paris ve Brüksel'deki terör saldırılarının faillerinden Najim Lakravi ile Abdelhamid Abbaoud da bulunuyor.

42 yaşındaki Zerkani Temmuz ayında kendisine verilen 12 yıllık hapis cezasını temyiz etmişti. Temyiz mahkemesi Zerkani'nin uzun yıllar cihatçı terör örgütlerine militan kazandırdığını duyurdu.

Temmuz ayındaki ilk davada 32 sanıktan 13'ü hazır bulunmuştu. Aralarında Akrouh ve Abaaoud'un da bulundukları diğer sanıkların Suriye'de oldukları ya da orada öldürüldükleri sanılmaktaydı.

Mahkeme heyeti, istinat edilen bütün suçları ret eden Zerkani'yi ‘sinizm'le suçlamış ve inkârda ısrar etmesinin görüşlerini etkilemediğinin kanıtı olduğu hükmüne varmıştı.

8 Nisan'da yakalanan Mohamed Abrini 22 Mart'ta Brüksel havalimanında bombalı suikast düzenleyen üç kişi arasındaki ‘şapkalı adam' olduğunu itiraf etmiş ve hakkında terör amaçlı cinayet işlemek, terörist cinayete teşebbüs ve terör örgütü üyeliği zannıyla ağır ceza davası açılmıştı. Brüksel saldırılarıyla bağlantılı altı kişinin tutukluluk süresi de mahkeme tarafından uzatıldı.

23 yaşındaki Arap asıllı İsveç vatandaşı Osama Krayem Mollenbeek metrosundaki bombalı saldırıya katıldığı ve havalimanı saldırısında kullanılan bavulları tedarik ettiği zannıyla tutuklanmıştı.

Diğer tutuklular, Paris saldırılarının baş zanlısı Salah Abdeslam'ı kaçmasına yardımcı olmakla suçlanıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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