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BBC Türkçe

Belçika'nın Antwerp kentinde araçlı 'saldırı girişimi'

Ülkenin kuzeyindeki kentte, aracı ile yüksek hızla bir alışveriş caddesine girmeye çalışan bir kişi gözaltına alındı. Şüphelinin Kuzey Afrika kökenli olduğu açıklandı. Caddeye bomba imha ekipleri gönderildi.

23 Mart 2017 19:34

Belçika'nın kuzeyindeki Antwerp kentinde, aracı ile yüksek hızla bir alışveriş caddesine girmeye çalışan bir kişi gözaltına alındı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, yerel saatle sabah 11:00'de De Meir Caddesi'nde meydana gelen olay bölgede paniğe yol açtı.

Gözaltına alınan şoförün Kuzey Afrika kökenli olduğu açıklandı, kimliği hakkında ise bilgi verilmedi.

Aracın nasıl durduğu, olayda ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Belçika medyası, aracın Fransa plakalı olduğunu bildirdi.

Olayın ardından polis caddeye giriş-çıkışları kapattı, Antwerp'te güvenlik önlemleri artırıldı.

Bomba imha ekipleri caddede incelemelerini sürdürüyor.

Kente ayrıca takviye asker ve polis de gönderildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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Kuzey AfrikaCaddeyeAntwerpDe Meir CaddesiFransa

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