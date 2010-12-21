Belçikalı Türk bulduğu 300 bin Euro'yu polise teslim etti

T24

Örnek davranışıyla birçok gazete ve internet sitesinde "Türk, bankada bulduğu 300 bin Euro'yu polise verdi" başlığıyla en çok okunan haber konusu olan Ferhat, "parayı sahiplenmeyi bir an bile düşünmediğini" söyledi.5 kişinin çalıştığı muhasebe şirketi için, Dexia'nın boşalttığı büroyu satın alan ve yenileme çalışmasına başlayan Ferhat, plastik poşetler içinde sevk belgeleriyle birlikte saklanan 20 ve 50 euro'luk banknotları bankanın gizli bölmesinde, toprağa saklı halde bulduğunu açıkladı.Gent polisinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.