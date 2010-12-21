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Yaşam

Belçikalı Türk bulduğu 300 bin Euro'yu polise teslim etti

300 bin Euro bulan Kaya Ferhat, parayı polise iade edince ülke gündemine oturdu.

21 Aralık 2010 02:00

T24 - Belçika'nın Gent kentinte, daha önce banka şubesi olan büroyu satın alan ve gizli bir bölmede 300 bin Euro bulan Kaya Ferhat (33), parayı polise iade edince ülke gündemine oturdu.

Belçika dürüst Türk'ü konuşuyorÖrnek davranışıyla birçok gazete ve internet sitesinde "Türk, bankada bulduğu 300 bin Euro'yu polise verdi" başlığıyla en çok okunan haber konusu olan Ferhat, "parayı sahiplenmeyi bir an bile düşünmediğini" söyledi.

5 kişinin çalıştığı muhasebe şirketi için, Dexia'nın boşalttığı büroyu satın alan ve yenileme çalışmasına başlayan Ferhat, plastik poşetler içinde sevk belgeleriyle birlikte saklanan 20 ve 50 euro'luk banknotları bankanın gizli bölmesinde, toprağa saklı halde bulduğunu açıkladı.

Gent polisinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.


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