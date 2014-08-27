Belçikalı spor muhabiri, futbolcuların taciz mesajlarını kitaplaştırdı!

Belçikalı spor muhabiri Hilde Van Malderen, kendisine futbolculardan gelen taciz mesajlarını bir kitapta topladı. Genç kadın ünlü futbolculardan onlarca mesaj aldığını söyledi.

Milliyet'te yer alan habere göre, Malderen, kitapta futbolcuların isimlerini vermedi. Ancak takımlarını ve takımlarındaki pozisyonlarını yazdı.

Malderen kendisine, "Seni düşünmekten vazgeçemiyorum", "Seksi misin", "Bugün çok güzeldin", "Senin seks arkadaşın olmak istiyorum", "Bu gece benimle uyur musun", "Bence sen ateşli bir tavşansın", "Zaventem'de havalimanının tuvaletinde buluşalım mı", "Şampanya içmeyi sevdiğimi biliyor musun? Üzerine döküp yalamak isterdim", "Bir ilişki aramıyorum çünkü evliyim. Ama sevgilin olmadığına göre sevişebiliriz" gibi mesajlar geldiğini iddia ediyor.

Kitabın piyasa çıkmasının ardından Cardiff City'nin eski menajeri Malky Mackay hakkında soruşturma başlatıldı.